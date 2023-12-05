政务服务一网通办“秒批秒办”；基层政府治理实现一脑赋能、一网统管、一屏决策……伴随着数字中国战略的加速实施，政务“上云”已经成为全国各地政府大力推进数字化转型、加强数据共享互通、实现政府职能和治理方式转变的必选项，政务云平台也迎来发展热潮。

去年6月，国务院发布《关于加强数字政府建设的指导意见》，明确就主动顺应经济社会数字化转型趋势，充分释放数字化发展红利，全面开创数字政府建设新局面作出部署。在政策的加持下，基于数字化的云服务正在如同水、电一样成为政府公共服务的基础资源。同时，越来越多的企业正在成为政务云的专业技术服务机构，为各级政府部门提供随时获取、按需使用，随时扩展的云计算服务。

作为中央企业的中国电信，也正在以集约化方式参与地方政府政务云建设，通过信息化基础资源跨部门、跨层级、跨区域共建共享助力各类电子政务应用部署，实现政务信息资源共享和办公协同，提高服务效能，为数字化民生服务铺就“云端坦途”。

注智赋能 构建一体化政务服务体系

随着数字政府智能化基础设施的推进，网络覆盖规模不断扩大，感知网络的接入方式不断扩展，一体化政务大数据体系下的基础设施集约化、政务服务实时化、建设运营服务化正在成为推进国家治理体系和治理能力现代化提供有力支撑。

在四川省德阳市，中国电信为99家单位、383个业务系统开通了近2000台各种规格的云主机，收录了近20亿的海量数据、接入了1万多路物联网设备、支撑50个不同场景的AI算法模型，建成德阳全域地图模型和全市统一政务云平台，完善政务云体系架构，构建云计算、人工智能、区块链、国密算法等云生态，实现资源统一管理、统一运维、统一调度，形成德阳“全市一盘棋、市县一体化”的资源格局。

得益于中国电信承建的“城市大脑”, 德阳市民切实享受到了“一网通办”“最多跑一次”等高效的政务服务。“德阳市依靠信息化手段、人工智能手段去提升政府的管理能力和水平。”四川德阳市政务中心副主任赵斌介绍,在具体实践中,德阳以天翼云数字底座为支撑,通过大数据、云计算、人工智能、区块链等技术手段推进城市治理现代化,搭建了数据中台、万物互联感知平台、数字孪生城市、应用支撑赋能平台、智慧城市指挥调度中心等,紧扣政务服务“一网通办”、城市态势“一屏通览”、城市运行“一网统管”,为城市数字化治理和全市各业务领域信息化建设提供技术支撑。

除了德阳市以外，中国电信在江苏省泰州市、安徽省六安市等多个城市也承建了一体化政务服务体系平台，推进各地“互联互通”的工作进度,提高当地信息化建设的服务水平。

中国电信数字政务行业事业部总裁蔡旭东表示，中国电信政务枢纽平台覆盖全国28 省份、超 150地市，助力政府服务能力和治理能力提升。同时，中国电信致力于打造自主可控、安全可信的国云，参与全国31 省份、超 200 地市政务云的建设和持续运营。

政务信息化让群众“少跑腿”

走进安徽省芜湖市湾沚区不动产登记中心，一系列数字化便民服务措施让人眼前一亮。为推进不动产登记便民化、快捷化，缩短办证时间，提高办事群众满意度，芜湖市通过“互联网+不动产登记”一体化平台，推出线上“云办理”模式，即使抵押人在省外也可以通过皖事通APP完成信息填写、签字确认、人脸识别等操作，并对抵押登记信息进行核验。

近年来，芜湖市加快建设“数字芜湖”步伐，携手天翼云打造人民城市云。从前，办理业务要让群众多个部门来回跑，如今，只要动动手指，手续就能轻松搞定。政务信息化建设优化了服务环境，实现了数据“多跑路”、群众“少跑腿”。

中国电信相关负责人表示，接下来，该公司将积极做好基于云网融合的数字底座承载者，做好基于赋能百业的行业应用驱动者，做好基于生态激发的集成与被集成者，推动行业云的高质量发展。

(责编：曹淼、高雷)

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