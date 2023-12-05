据中国建设银行最新消息，12月7日上午，中国建设银行将举办“建行惠懂你”APP4.0发布会暨惠企节开幕仪式。本届发布会以“明天‘惠’更好”为主题，通过功能介绍影片、客户故事分享、现场采访对话等多种形式，全面立体地展示“建行惠懂你”新版本的功能服务和创新亮点，并创新引入“数字发布人”概念，邀请全民参与发布活动，成为见证新版本的重要一员。发布会现场将有来自国家部委、社会团体、合作商等多方嘉宾出席。

据了解，中国建设银行作为国有大型商业银行，认真贯彻落实中央金融工作会议精神，始终践行普惠初心、履行大行担当，聚焦关乎社会民生的痛点难点，扎实做好普惠金融大文章。2018年，建设银行领行业之先，同业中率先推出“建行惠懂你”APP，通过科技赋能金融，有效缓解小微企业融资难、融资贵、融资慢难题。经过五年多的迭代发展，“建行惠懂你”已升级为普惠金融综合化生态服务平台，面向普惠客群提供“信贷融资+综合金融+公共服务”的一站式综合服务，打通金融活水流向小微企业“最后一公里”，服务实体经济“更上一层楼”。

围绕企业经营成长需求，“建行惠懂你”APP4.0版本立足多元生态场景，力求为小微企业提供智能、贴心、多元的平台服务。提升服务体验方面，为客户打造全新“融易版”，集成高频信贷服务，让交互更加简单快捷。深化专业服务能力方面，新版本针对小微企业、个体工商户、涉农主体等各类普惠主体，以及“专精特新”企业、外贸企业、零售专营商户等重点客群的需求特点，提供配套信贷产品服务支持和专属服务方案。此外，“建行惠懂你”APP4.0着力构建旅程化陪伴式服务体系，提供专业金融服务矩阵以及丰富惠客活动和云课堂内容，全方位赋能小微企业经营成长。

发布会当天，首届“惠企节”开幕仪式亦将同步举办。届时，中国建设银行将携手30余家合作伙伴，共创“惠企联盟”，围绕金融服务，从财税、物流、法律、差旅、办公、人力、知识、生活八大领域，共同为小微企业提供全面、便捷、优惠的综合服务。

数据显示，截至2023年11月末，“建行惠懂你”APP认证企业超1100万户，贷款客户超220万户，贷款余额超1.8万亿元。

(责编：王仁宏、李源)

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