人民网北京12月6日电 （欧阳易佳）据国家林草局消息，针对近期中央生态环保督察通报的5个典型案例中涉及的福建省漳州破坏沿海防护林、河南省三门峡市在黄河口河道实施开挖作业严重破坏附近耕地林地等原生地貌、海南省一些地方红树林保护管理不力、甘肃省张掖市毁林开垦、青海省柴达木盆地盐湖资源开发违法侵占草地等问题，国家林草局12月5日专门召开督办会，部署案件涉林草问题的查处整改、督查督办工作，严厉打击破坏林草资源行为。

国家林草局要求，对全国森林督查和草原、湿地、保护地等卫片执法检查结果进行梳理，对于此前已发现正在查处整改的破坏林草资源问题，要严格按照查处到位、整改到位、问责到位的要求督查督办到位。要摸清情况，全面了解涉及破坏林草资源问题，积极主动作为，敢于动真碰硬，切实做好督查督办。同时，要举一反三，认真分析林草监督执法存在问题，充分发挥相关单位专业优势，全力做好林草监督执法工作。

国家林草局十分重视林草执法监督工作，近年来持续开展全国森林督查，并实现了季度卫片判读。同时组织实施草原、湿地、保护地等卫片判读核查执法，及时发现破坏林草资源问题，切实加强林草资源保护管理。

据悉，今年以来，国家林草局相继开展了打击毁林毁草、三北地区林草湿荒资源综合执法等专项行动，对一些重要区域、重点领域的违法问题进行集中打击。各派出机构督查督办案件2944起，收回林地6.89万亩。此外，针对媒体曝光的耕地造林整改中的强行拔苗砍树、毁林毁草问题，专门下发文件，防止“一刀切”，切实保护农民利益。

(责编：王连香、高雷)

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