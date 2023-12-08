人民网北京12月8日电 12月7日，中国建设银行（以下简称“建设银行”）在京举办“建行惠懂你”4.0发布会暨“惠企节”开幕仪式，以“明天‘惠’更好”为主题，实现普惠金融综合化生态服务平台全新升级。来自国家部委、社会团体相关负责人，30余家合作商代表，客户代表出席发布会。

活动现场。（受访者供图）

近期召开的中央金融工作会议重点指出要做好普惠金融大文章，把更多金融资源用于促进科技创新、先进制造、绿色发展和中小微企业。建设银行牢记“国之大者”，深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，扎实推进普惠金融高质量发展，切实做好助企、惠企、便企服务。

建设银行副行长崔勇在致辞中表示，建设银行始终坚守以人民为中心的发展思想，通过实际行动交出数字普惠金融服务的“建行方案”，建设银行普惠金融贷款余额达3万亿元，服务授信客户590万户，成为市场上总量最大的普惠金融服务供应商。2018年9月，率先推出“建行惠懂你”App，经过5年多的发展，持续优化核心信贷服务，并迭代升级为综合化生态服务平台，平台认证企业超1150万户、个人用户超2130万户，通过平台授信签约金额超2.4万亿元。“建行惠懂你”4.0版本从旅程重塑、体验提升、综合金融、场景生态、客户服务和用户体系六大方面变革，将为客户带来更便捷、更友好、更全面的焕新体验。

中国中小企业协会常务副会长马彬在致辞中指出，“建行惠懂你”4.0版本作为全新升级的综合化生态服务平台，携手更多市场主体共同服务中小微企业，从服务客户需求到赋能企业成长、从自建平台生态到共享创造价值，为数字普惠金融发展提供了新的思路和积极尝试。中国中小企业协会重点着力推进缓解中小微企业融资难题，未来将继续加强与中国建设银行的战略合作，共同促进金融活水流向实体经济、广大中小微企业，为促进经济高质量发展贡献力量。

“惠企联盟”签约仪式。（受访者供图）

发布会上，通过数字客户经理的开场讲解、第1位和第1000万位企业用户的分享、产品经理的精彩演绎，立体呈现了“建行惠懂你”的进化故事和4.0版本的特色亮点。同时，建行携手30余家合作服务商签约共建“惠企联盟”，开启系列惠企活动，为小微企业送产品、送服务、送优惠、送权益。

据介绍，“建行惠懂你”4.0焕新升级后，围绕客户经营成长旅程和业务办理旅程，提供更加智能、贴心、多元的服务体验。体验更“通”畅，围绕商户等专属客群提供专享信贷产品和金融服务方案，推出聚焦核心功能服务的“融易版”提供更便捷的体验；服务更贴“心”，引入AI数字客户经理，建立多维立体的客户服务体系，提供旅程化陪伴式体验；“协”同更多元，支持开销户、对账、工资发放、进销存、差旅预订等综合事务；赋能更给“力”，为广大普惠客户群体提供多重权益优惠，推送更加实用的经济金融、经营管理专业知识。

建设银行方面表示，希望通过平台赋能，能让更多小微企业、个体工商户等群体更便捷获得服务，切实提升金融服务的获得感，为服务实体经济高质量发展贡献更大的力量。

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(责编：王仁宏、李源)

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