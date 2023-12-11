12月10日，由人民网主办的“2023乡村振兴大会暨人民优选（乡村振兴·地方优品）集中选品会”在北京举办。会上，全国供销总社经济发展与改革部部长阿地力·吾布力进行致辞并介绍了“832平台”的实践举措和工作成果：“要继续秉持政策属性、帮扶属性和公益属性，充分发挥平台功能，扩大地方优质特色农副产品品牌影响力和美誉度”。

阿地力·吾布力表示，供销合作社是党领导下的为农服务的综合性合作经济组织，长期以来扎根农村、贴近农民，具有完备的组织体系、健全的经营服务网络和熟悉“三农”的工作队伍，在乡村振兴中发挥作用，责无旁贷。

近年来，全系统坚持深入贯彻落实习近平总书记关于供销合作社工作的重要指示和党中央、国务院决策部署，各项工作取得了新进展、新成效。特别是农村电子商务快速发展，已经成为供销合作社持续快速增长的新兴业务之一。

“2020年1月，由总社所属中国供销电子商务有限公司建设和运营的脱贫地区农副产品网络销售平台（‘832平台’）正式上线运营。”阿地力·吾布力介绍说，“832平台”上线以来，坚持帮扶属性、公益属性，以推进高质量、可持续发展为主线，严格审核产品帮扶属性，加强商品质量与价格监管，实现平台商品优质优价，打造“832优选”品牌和产业帮扶示范县，构建覆盖全国的销售服务体系。截至今年11月30日，“832平台”累计交易额突破480亿元，入驻供应商超2万家，在售农副产品超40万款，注册采购单位超60万家，助推832个脱贫县的320多万农户巩固脱贫攻坚成果。

据阿地力·吾布力介绍，三年多来，“832平台”发挥政府采购引领带动作用，努力扩大销售规模，有效对接市场需求与脱贫地区农产品生产，通过稳定的采购需求，积极促进解决脱贫地区农产品供需失衡问题，持续增强脱贫地区发展生产的内生动力，带动脱贫地区群众稳定增收，进一步激发了全社会参与巩固拓展脱贫攻坚成果、支持乡村振兴的积极性，取得很好的帮扶经验和实践成果。

“下一步，供销合作总社将围绕高质量发展首要任务和构建新发展格局战略任务，顺应数字经济发展趋势，深入推进供销合作社系统农村电子商务高质量发展，指导‘832平台’持续优化平台运营服务水平，让更多的脱贫地区优质农副产品融入全国大市场，助力乡村振兴和构建新发展格局，促进农民增收和农村消费。”阿地力·吾布力说。

(责编：曹淼、高雷)

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