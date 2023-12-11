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中汽协：2023年汽车产销有望创历史新高 超预期完成全年预测目标

2023年12月11日14:21 | 来源：人民网
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人民网北京12月11日电 （记者栗翘楚）12月11日，中汽协发布数据显示，今年11月，我国汽车产销分别完成309.3万辆和297万辆，环比分别增长7%和4.1%，同比分别增长29.4%和27.4%。其中，新能源汽车产销分别完成107.4万辆和102.6万辆，同比分别增长39.2%和30%，市场占有率达到34.5%。

中汽协表示，今年11月，汽车市场热度延续，借助“双11”大促等消费浪潮，购车需求进一步释放，市场表现持续向好、超出预期。11月，汽车产销环比同比均实现增长，乘用车延续良好态势，商用车保持较快增长，新能源汽车和汽车出口引领行业增长。伴随政策效果持续显现，各地车展及促销活动持续发力，加之企业最后一月收尾冲刺，预计12月汽车市场将会持续向好，再现年底“翘尾”现象。汽车产销全年有望创造历史新高，超预期完成全年预测目标。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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