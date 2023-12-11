人民网记者 许维娜

社区不仅是城市治理的基本单元，同时也是广大人民群众生产生活的主要场所。社区服务的质量和水平直接关系到社区居民的获得感、幸福感和安全感。

记者从国家发展改革委了解到，国务院办公厅近日转发国家发展改革委《城市社区嵌入式服务设施建设工程实施方案》（以下简称《实施方案》）。《实施方案》提出，聚焦创造高品质生活，推动城市公共服务设施有机嵌入社区、公共服务项目延伸覆盖社区，努力把社区建设成为人民群众的幸福家园，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

“发展城市社区嵌入式服务是新时代新征程中坚持以人民为中心、推动公共服务惠及全民的重大民生工程。为了确保社区嵌入式服务设施的效能得到充分发挥，我们需要在加强科学谋划布局和做好供需匹配等方面下功夫。”民政部政策研究中心研究一室主任、研究员许亚敏表示。

《实施方案》提出，社区嵌入式服务设施建设，要区别不同城市类型和社区特点精准施策，根据城市人口分布及结构变化等，优化设施规划布局，提供精准化精细化服务。

许亚敏分析称，应科学规划布局。我国不同城市之间和社区之间差异较大，社区公共服务需求呈多样化、多层次和多方面特征。因此，需要采取以下措施：

首先，要以城市为单位整体谋划推进，积极将社区嵌入式服务设施建设融入城市发展规划中。明确发展方向和整体体系设计，科学规划、合理布局，力求做到配置合理科学、功能比例协调、载体设施丰富、供给渠道多样、供给主体多元、供给机制科学、供需匹配精准以及社区居民受益。

二是要以街道或社区为单元统筹规划和建设，立足于街道、社区特定的发展阶段和地方特质，制定不同类型社区的划分标准及其社区服务设施的配套要求、预期指标和方法路径。按照居民适宜步行范围内可及要求，因地制宜开发建设、盘活社区闲置资源，坚持宜建则建、宜改则改，通过改造和新建相结合，推进规模适度、经济适用、服务高效的社区嵌入式服务设施建设。

《实施方案》提出，要从解决人民群众急难愁盼问题出发，从最基本、最紧迫的服务需求做起，逐步补齐社区设施短板，完善社区服务功能。

“根据需求配置功能。城市社区嵌入式服务设施是为居民提供公共服务产品的公共性、服务性设施，因此，在功能配置上应坚持以居民为核心，将居民需求置于首位，确保供需匹配，以有效发挥服务社区居民的作用。”许亚敏表示，因此，在社区嵌入式服务设施功能配置上需要注意做好以下四个方面的工作：

一要坚持问需于民，以社区居民的需要为出发点，以满足社区居民日益增长的对美好生活的向往为目标，广泛征求群众意见，听取群众诉求，梳理出急难愁盼问题清单。

二要预留调整空间，按照可拓展、可转化、能兼容要求，科学配置服务功能，给服务设施使用预留一定的可调整空间。及时跟进居民诉求，定期开展服务设施使用意见总结会，征集居民需求和满意度，优化社区公共服务设施建设。

三要鼓励居民和各类社会力量积极参与项目设计规划，在建设过程中，可探索“设计—建设—运营”一体化机制，在规划和建设阶段让运营团队提前介入，以避免后期建设和运营工作不连贯等问题。

四要拓展线上服务，加快数字化赋能，提升社区嵌入式服务信息化水平，推动线上线下社区服务融合发展。

《实施方案》提出，要充分发挥有效市场和有为政府作用，积极探索公建民营、民办公助等多样化建设运营模式，实现社区嵌入式服务可持续发展。

对此，许亚敏建议要健全运营机制。民生工程不仅要注重前期的设施建设，还要重视后期的运营管理，确保建设和管理的衔接，避免出现建设后闲置或作用发挥不充分的情况。

一要激活市场力量。建立健全社区服务市场准入和退出机制，加强社区家政、便民助餐、养老托育服务等服务企业培育，明确市场化服务主体的资质条件、管理规范、信用记录等，规范市场化服务主体的行为和责任。通过择优选择、委托经营等方式，引导市场化服务主体参与设施运营，实现优胜劣汰。

二要鼓励社会力量参与。通过广泛的社区动员和社区社会组织挖掘、培育，激活社区各类治理主体和服务单元的作用，构建多方参与的格局。积极培育社区服务专业化、公益化社会组织，鼓励专业社会组织、志愿团队等多方主体参与嵌入式服务设施运营。

三要注重发挥规模效应和品牌效应。推动专业性机构连锁化、托管式运营社区嵌入式服务设施。各地在养老托育、社区助餐、家政便民等领域积极建设培育一批优秀企业、社会组织和服务品牌，积极培育和引入社区综合服务和专项服务经营主体。

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(责编：王连香、吕骞)

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