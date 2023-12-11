人民网记者 乔雪峰

物流一头连着生产，一头连着消费，在构建现代流通体系、促进形成强大国内市场、推动高质量发展、建设现代化经济体系中发挥着先导性、基础性、战略性作用。

“十三五”以来，我国物流发展取得积极成效，服务质量效益明显提升，政策环境持续改善，对国民经济发展的支撑保障作用显著增强。

党的二十大报告提出，加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合。《“十四五”现代物流发展规划》首次将现代物流的发展提升为国家战略，数字化物流作为现代物流的重要组成，已成为我国重要基础设施之一。

“数字经济时代，数字技术对于实体经济的影响是一场效率革命。”中国宏观经济研究院产业经济研究所创新战略室主任姜江表示，数字技术与传统产业的深度融合、渗透对制造业、服务业、农业等产生了深刻影响，极大程度提高了传统产业运行的效率，改变了传统经济运行模式，深刻影响人类生产生活方式。

“以货运行业为例，原来更有竞争力的是大型货运公司，而数字技术的应用改变了这一现象。”姜江指出，在数字化货运平台上，小微的创业团队及个体司机通过更加积极的运营，不仅提高了效率，还形成了全新的商业模式，这种影响是十分深刻和深远的。

中国物流与采购联合会研究室主任、公路货运分会秘书长周志成则认为，当前公路货运领域的数实融合已经进入了产业赋能的新阶段，传统企业和数字平台双向奔赴，通过数字货运平台与具体场景结合，创造更适应场景的产品，为传统企业提供数字化的工具和解决方案，来改变生产流程和流通方式，帮助传统企业降本增效，共创数字驱动、协同共生的货运物流生态圈。

多位专家表示，大力推动数字经济和实体经济深度融合，是建设现代化产业体系的必然要求。充分把握数字经济和实体经济融合发展的新趋势，抓住全球产业结构和布局调整过程中孕育的新机遇，探索数字经济和实体经济融合新路径，才能为高质量发展强根基、添活力。

据满帮集团副总裁陶然介绍，如今的数字货运已经实现智能化车货匹配和线上交易，不但能帮助企业轻松找车，为中小企业提供灵活多样的运力解决方案，还能帮助企业整合、管理、调度车辆司机等运输资源，进而促进产业链效能提升、扩大生意半径。

近日，满帮集团发布了《数字物流产业带报告》（以下简称《报告》），从《报告》中可以看出，我国数字物流渗透率近年来持续保持两位数增长，内陆地区近几年迈入数实融合快车道，过去一年物流数字化增速达27%，而起步早、底盘大的沿海地区，依然保持着15%的高增速。

社会实体对数字物流接受度不断提高，实体经济与数字物流的深度融合正在各行各业各区域如火如荼的上演，数字物流正从社会经济发展的“毛细血管”成长为“大动脉”。

《报告》显示，我国数字物流产业带呈梯次发展特征，从产业带数量上来看，分为以山东、江苏、湖北为代表的第一梯队，以新疆、湖南、重庆为代表的第二梯队，以天津、上海、北京为代表的第三梯队。其中，山东以数十亿吨的发货量傲视全国，成为全国数字物流产业带最全的省份，也是实体经济与数字物流融合程度最深的省份。

整体来看，各个省份均有诸多特色的产业带分布，无论是“世界屋脊”的西藏、“三江之源”的青海，还是“极北之地”的黑龙江、“天涯海角”的海南岛，都有超50个数字物流产业带，数字物流与实体经济不断融合的案例正在神州大地遍地开花。

物流作为社会经济流转的“底座”，区域间产业结构调整、新旧动能转化都反映在了物流数据的变化里。《报告》显示，近一年全国数字物流订单平均运距比上一周期缩短4%，大部分地区的产业带运输距离均有10%以内的缩短。区域经济一体化在持续加速，空间发展的多中心模式显著加强，城市群和都市圈作用不断提升。

从绝对运距数据看，“包邮区”（江浙沪）所在的长三角地区运距最短，相比之下，中西部、东北部平均运距超千公里。具体到城市集群，珠三角的一体化加强效应最为明显，运距较去年同期整体缩短35%，其次分别为是长三角、京津冀和成渝地区。

(责编：王连香、吕骞)

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