人民网北京12月11日电 （记者乔雪峰）12月10日，中国建筑行业工程质量的最高荣誉奖，2022至2023年度中国建设工程鲁班奖在京揭晓，新建北京至雄安新区城际铁路雄安站站房工程、世界大运会体育公园工程、港珠澳大桥主体工程岛隧工程、中国工艺美术馆工程、马銮湾保障房地铁社区一期工程、海口市国际免税城项目、拉萨贡嘎机场航站区改扩建工程新建航站楼工程、云南华坪至丽江公路工程金安金沙江大桥等246项工程入选鲁班奖。

作为中国建筑行业工程质量的最高荣誉奖，鲁班奖每两年评选一次，主要授予中国境内已经建成并投入使用的各类新（扩）建工程，同时工程质量应达到中国国内领先水平。

“鲁班奖评选更加突出好房子建设，成效值得肯定。”对此，住房和城乡建设部党组书记、部长倪虹表示，希望中国建筑业协会秉持初心使命，引领全行业牢牢抓住让人民群众安居这个基点，努力为老百姓建造更多绿色、低碳、智能、安全的好房子，为推动住房和城乡建设事业高质量发展作出新贡献。

住房和城乡建设部副部长王晖在2023年度行业技术创新暨中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）颁奖大会上表示，要始终把建筑品质放在重要位置，狠下功夫提升设计水平和施工质量，用高质量供给代替大量低效供给，适应未来新的需求结构。推广智能建造先进技术，共建建筑产业互联网平台。

王晖指出，政府和协会将聚焦行业痛点难点问题，更加积极主动发挥推动作用，营造统一开放竞争有序的发展环境，激发企业高质量发展的内生动力。

(责编：王连香、吕骞)

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