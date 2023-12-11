12月10日，由人民网主办的“2023乡村振兴大会暨人民优选（乡村振兴·地方优品）集中选品会”在北京举办。在会上的“乡村振兴·城市名片”专题发布环节，汉中市人民政府党组成员、副市长王红艳对汉中市进行介绍：“汉中正在加快建设环境优美、绿色低碳、宜居宜游的生态城市，诚邀大家来汉中共赏秦巴山水的雄奇隽秀，共品绵延千载的历史人文，共享汉水之源的富饶物产，共创生态城市的美好明天。”

据王红艳介绍，自然生态是汉中的资源优势，其赋予汉中丰富的物产。“近年来，汉中聚力打造生物医药产业集群，统筹推进中药农业、医药工业、医疗卫生、中药流通同步发展，通过建好中药材种植基地、医药工业集中区和中药材仓储集散地，着力打造‘汉方药都’。”汉中立足资源禀赋，大力发展绿色产业，做大做强汉中水稻、茶叶、香菇、木耳、羊肚菌、土蜂蜜、大鲵等优势农特产品，走出了乡村振兴的汉中路径，打造的“味见汉中”农产品区域公共品牌已跻身全国知名品牌榜单。

在人文建设方面，汉中聚力打造文化旅游产业集群，加快文旅融合发展。“培育农旅融合综合体和文商服务消费聚一集区，促进文旅商交体养融合发展，努力把汉中建设成国内外的知名旅游目的地城市。”王红艳说。

为做强生态城市的产业支撑，汉中还在建设高端装备制造产业集群。王红艳表示：“今天，我们正在加快建设“西汉蓉”航空产业带节点城市和全国航空零部件重要集散地，壮大螺纹磨床和精密复杂刀具的汉中制造基地，并将之建设为传感器和输备电装备集聚发展的新高地。”

汉中地处西安、重庆、成都三城交汇处，这在王红艳眼中，具备创业、立业、兴业的发展优势。未来，汉中将继续利用地处长江经济带、成渝双城经济圈、汉江生态经济带等区位优势，在与其他城市地区的合作中，开启一场逐梦之旅。

(责编：曹淼、高雷)

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