人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

汉中市：挖掘优势资源禀赋 以绿色产业发展助力生态城市建设

2023年12月11日13:24 | 来源：人民网
小字号

12月10日，由人民网主办的“2023乡村振兴大会暨人民优选（乡村振兴·地方优品）集中选品会”在北京举办。在会上的“乡村振兴·城市名片”专题发布环节，汉中市人民政府党组成员、副市长王红艳对汉中市进行介绍：“汉中正在加快建设环境优美、绿色低碳、宜居宜游的生态城市，诚邀大家来汉中共赏秦巴山水的雄奇隽秀，共品绵延千载的历史人文，共享汉水之源的富饶物产，共创生态城市的美好明天。”

据王红艳介绍，自然生态是汉中的资源优势，其赋予汉中丰富的物产。“近年来，汉中聚力打造生物医药产业集群，统筹推进中药农业、医药工业、医疗卫生、中药流通同步发展，通过建好中药材种植基地、医药工业集中区和中药材仓储集散地，着力打造‘汉方药都’。”汉中立足资源禀赋，大力发展绿色产业，做大做强汉中水稻、茶叶、香菇、木耳、羊肚菌、土蜂蜜、大鲵等优势农特产品，走出了乡村振兴的汉中路径，打造的“味见汉中”农产品区域公共品牌已跻身全国知名品牌榜单。

在人文建设方面，汉中聚力打造文化旅游产业集群，加快文旅融合发展。“培育农旅融合综合体和文商服务消费聚一集区，促进文旅商交体养融合发展，努力把汉中建设成国内外的知名旅游目的地城市。”王红艳说。

为做强生态城市的产业支撑，汉中还在建设高端装备制造产业集群。王红艳表示：“今天，我们正在加快建设“西汉蓉”航空产业带节点城市和全国航空零部件重要集散地，壮大螺纹磨床和精密复杂刀具的汉中制造基地，并将之建设为传感器和输备电装备集聚发展的新高地。”

汉中地处西安、重庆、成都三城交汇处，这在王红艳眼中，具备创业、立业、兴业的发展优势。未来，汉中将继续利用地处长江经济带、成渝双城经济圈、汉江生态经济带等区位优势，在与其他城市地区的合作中，开启一场逐梦之旅。

(责编：曹淼、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
大模型如何落地金融业 业界：多方共建新生态 安全合规是关键
　　人民网北京12月11日电 （记者杜燕飞）“从数字化到数智化，一字之差展现出人工智能在金融业的渗透深度。”“大模型有望提升金融机构客户营销、贷前风控、贷后管理的效率。…
中汽协：2023年汽车产销有望创历史新高 超预期完成全年预测目标
　　人民网北京12月11日电 （记者栗翘楚）12月11日，中汽协发布数据显示，今年11月，我国汽车产销分别完成309.3万辆和297万辆，环比分别增长7%和4.1%，同比分别增长29.4%和27.4%。其中，新能源汽车产销分别完成107.4万辆和102.6万辆，同比分别增长39.2%和30%，市场占有率达到34.5%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部