原标题：2023长三角中小企业数字化发展之路 南京发声

12月16日，由长三角青商论坛、江苏省工信厅中小企业发展中心指导，江苏省中小企业协会主办，江苏爱亿企科技有限公司承办的“开放共赢·亿企同行——2023长三角中小企业数字化发展论坛暨爱亿企平台上线发布会”将在南京举行。来自长三角中小企业研究专家、财经人、商协会、知名企业代表等共同探讨和分享中小企业在数字化转型过程中的挑战与机遇，以及如何通过政策引导、技术创新和市场拓展，推动中小企业实现高质量发展。届时《2023长三角中小企业数字化发展报告》，将全面揭晓长三角中小企业真实心声，为中小企数字化转型发声。

作为国内综合性企业服务一站式电商平台——爱亿企同期上线发布。爱亿企将为企业提供32大服务板块，1500+项细分品类，涵盖企业全生命周期服务，为中小微企业提供一站式陪跑帮扶，助力企业实现全方位的数字化转型，引领企业走向数字化发展的未来，也将为推动长三角地区经济高质量发展注入新的活力。

(责编：董童、杨迪)

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