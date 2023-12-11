人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

2023长三角中小企业数字化发展论坛将在南京举行

2023年12月11日14:39 | 来源：中国网
小字号

原标题：2023长三角中小企业数字化发展之路 南京发声

12月16日，由长三角青商论坛、江苏省工信厅中小企业发展中心指导，江苏省中小企业协会主办，江苏爱亿企科技有限公司承办的“开放共赢·亿企同行——2023长三角中小企业数字化发展论坛暨爱亿企平台上线发布会”将在南京举行。来自长三角中小企业研究专家、财经人、商协会、知名企业代表等共同探讨和分享中小企业在数字化转型过程中的挑战与机遇，以及如何通过政策引导、技术创新和市场拓展，推动中小企业实现高质量发展。届时《2023长三角中小企业数字化发展报告》，将全面揭晓长三角中小企业真实心声，为中小企数字化转型发声。

作为国内综合性企业服务一站式电商平台——爱亿企同期上线发布。爱亿企将为企业提供32大服务板块，1500+项细分品类，涵盖企业全生命周期服务，为中小微企业提供一站式陪跑帮扶，助力企业实现全方位的数字化转型，引领企业走向数字化发展的未来，也将为推动长三角地区经济高质量发展注入新的活力。

(责编：董童、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
大模型如何落地金融业 业界：多方共建新生态 安全合规是关键
　　人民网北京12月11日电 （记者杜燕飞）“从数字化到数智化，一字之差展现出人工智能在金融业的渗透深度。”“大模型有望提升金融机构客户营销、贷前风控、贷后管理的效率。…
中汽协：2023年汽车产销有望创历史新高 超预期完成全年预测目标
　　人民网北京12月11日电 （记者栗翘楚）12月11日，中汽协发布数据显示，今年11月，我国汽车产销分别完成309.3万辆和297万辆，环比分别增长7%和4.1%，同比分别增长29.4%和27.4%。其中，新能源汽车产销分别完成107.4万辆和102.6万辆，同比分别增长39.2%和30%，市场占有率达到34.5%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部