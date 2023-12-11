近年来，中华联合财产保险股份有限公司（以下简称“中华财险”）始终秉承以创新为引领、以科技为支撑、以服务为核心的发展理念，探索构建农业保险“保防救赔”一体化服务体系，积极助力农业增产、农民增收，并围绕精准承保理赔、农业防灾减灾等领域不断强化科技应用，为农业生产提供坚实的保险保障和多元化的金融服务，展现国有企业的社会责任。

“保险+科技”赋能“百县千镇万村高质量发展工程”

在广东省肇庆市，中华财险联合肇庆市良种中心共建农业防灾减灾示范项目，在怀集县稳步推进农业农村部“保险+病死畜禽无害化处理”试点项目，在四会市兴建“5G+物联网”智能渔业精细化管理服务体系（又名“保险云鱼塘”），有效发挥农业保险“三农”服务“稳定器”、乡村振兴“擎旗手”的作用，积极赋能“百县千镇万村高质量发展工程”。

肇庆市良种中心。人民网 高哲摄

肇庆市良种中心是当地种业保护和发展的摇篮。2023年7月，中华财险与肇庆市农业农村局签订了《基层党组织结对共建协议》，加强党建共建合作。同时与肇庆市良种中心签订《金融助推肇庆农业良种发展暨良种示范推广合作协议》，协同加强肇庆市种业保护。中华财险、肇庆市农业农村局、肇庆市良种中心等单位就加强农业保险“保防救赔”一体化服务体系建设达成共识，拟通过共建数字化种业培育中心等示范性项目，为肇庆市农业高质量发展打造示范、学习的平台。

据悉，中华财险联合肇庆良种中心共建的数字化种业培育中心由大田数据监测区、水肥智能控制区、温湿度智能控制区、优异种质展示区以及高端种苗培育区等五大部分组成。通过物联网技术将水肥、气候、土墒、苗情等实时监测数据与生产操作系统实行在线互联，实现棚内光照、温（湿）度、灌溉、施肥、二氧化碳浓度等全自动管理，手机APP随时监控巡查。此外，中华财险还为该项目配建农业（种植）灾害监测预警工作站，实现物联网虫情测报、土壤墒情多层探测、田间实时苗情监测、农业气象自动化监测等功能，通过“保险+科技”提高病虫害、气象灾害的防御能力，提高土地使用效率，助力农业增产、农民增收。

肇庆市良种中心农业（种植）灾害监测预警工作站。人民网 高哲摄

为积极守护人民群众餐桌安全，中华财险在肇庆联合瀚蓝驼王生物科技（肇庆）有限公司推动“保险+病死畜禽无害化处理”联动项目（又称“保处联动”项目）在怀集县稳步实施。通过“保处联动”信息化管理平台，实现病死猪无害化处理流程的可视化监督管理，避免病死猪流入消费市场。据悉，该项目将最终建成涵盖生猪养殖管理、动物防疫监督、生猪活体抵押融资贷款、食品安全溯源等功能于一体的服务体系，进一步提升生猪养殖风险防御水平，保护生态环境资源、保障食品安全。值得一提的是，2019年中华财险行业首创的“生猪活体抵押+保单增信+银行授信”服务模式截至目前累计为生猪养殖业提增授信超3亿元，为生猪稳产保供贡献坚实的金融力量。

“保险+科技”提高农业防灾减灾能力

中华财险作为农业保险的先行者，在做好农业保险保障的同时，通过“扩面、增品、提标”不断拓宽保障覆盖面、提升保障程度，并重点聚焦“智慧农业”领域服务创新探索，着力发挥保险作为灾害“减震器”和社会“稳定器”的功能。

中华财险肇庆太二酸菜鱼基地“保险云鱼塘”设备。人民网 高哲摄

2022年中华财险在广东推出业内首个“5G+物联网”智能渔业精细化管理服务体系（又名“保险云鱼塘”），通过“保险+科技+服务”的融合发展新模式，赋能“美丽鱼塘建设”。为提升水产养殖户的风险防御水平，中华财险专项开发“智慧渔场”小程序，养殖户注册小程序后，便可通过手机一览水体指标、养殖场周边环境和养殖物生长状况。若有异常，小程序将会提醒养殖户及早识别风险、采取风险防御措施。同时，“保险云鱼塘”项目还为水产养殖户提供了“政策性+商业性补充”双保障产品服务，将天气骤变造成的防灾救灾成本纳入保险保障范围内，提高农业生产的风险防御能力。据了解，截至目前中华财险已为广东省16个地市的70余户养殖企业（户）的鱼塘配置了200余套生产管理设备，包括水质监测仪、微型气象站、水下摄像头等，并且实现了养殖场内的所有设备通过移动5G互联互通。

“保险云鱼塘”实现了从“靠天吃饭”向“科技养殖”的转型升级，与此同时“智慧蚝场”项目也受到了关注，聚焦“海洋牧场建设”，中华财险也探索出“保险+科技+溯源+融资”的金融服务新模式。

广东省汕尾市红草镇晨洲村通过大力发展蚝养殖产业，带动了当地村民逐渐走上蚝民增收、蚝业增效、蚝村富裕的小康路。2023年5月16日，在当地相关单位的指导下，中华财险向晨洲村生蚝养殖户正式交付“智慧蚝场”风险监测系统，包括34套风险监测设备以及软件服务平台，依托该系统，中华财险还推出了“溯源蚝”保险，便于保险责任认定及赔付，保障了生蚝产品的食品安全。

多年来，中华财险一直坚守“服务国家、服务三农、服务民生，全心全意为人民群众提供保险保障”的初心使命，加强创新引领，提升灾害防御水平，助力农业增产、农民增收，以实际行动扎实赋能乡村振兴战略实施。未来，将继续整合各项优势资源，探索建立更多金融支农创新服务模式，更好地发挥农业保险“稳定器”“压舱石”作用，为农业生产保驾护航。

(责编：董童、高雷)

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