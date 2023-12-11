原标题：实时守护、主动保障 高德打车联合多地消协升级车费保镖

12月11日，在北京市消协、广东省消委会等支持指导下，高德打车车费保镖服务正式升级。作为聚合平台，高德打车已实现车费保镖服务覆盖全部合作网约车平台。车费保镖能实时检测车费，主动发现车费波动并提示消费者关注。车费保镖识别的不合理车费，高德打车承诺为消费者先行赔付。

车费保镖全平台覆盖 主动保障消费者权益

今年9月，高德打车推出车费保镖服务。消费者遇到绕路、未乘车扣费、多收附加费、未及时结束计费、提前开始计费等常见车费疑问时，车费保镖能实时识别车费波动，并主动向消费者释疑、赔付。截至目前，车费保镖服务已经覆盖高德打车合作的全部网约车平台。

无论早年的扬召打车，还是当下主流的手机叫车，消费者在打车时，都难免遇到车费疑问。过往消费者权益保障，都是消费先投诉、平台后核实，是事后的被动保障。

车费保镖创新性地实现了消费者权益主动保障。依托高德的技术能力，车费保镖能实时检测到行驶路线、路况拥堵等因素变化引起的车费变化，并与预估车费进行校验。

从而，在消费者发现或投诉前，车费保镖能主动发现车费较大波动，并提示消费者关注。如果波动合理，例如遇到了堵车，车费保镖会主动向乘客说明车费变化原因。车费保镖识别的不合理车费，例如司机绕路，高德打车承诺会为消费者先行赔付。

高德打车数据显示，车费保镖先于消费者投诉的主动保障比例已经达到93%。

此外，当消费者针对一个车费问题进行反馈时，车费保镖会对行程进行全盘检测，如发现还存在其他不合理收费，车费保镖会主动对所有不合理费用进行赔付。比如，消费者仅投诉行程多收了停车费，车费保镖在全盘检测时发现司机还绕了路，那么，多收的停车费和绕路费用将会一并赔付给消费者。

北京市消费者协会副会长兼秘书长杨晓军表示，把事后维权变成事前主动保障、先行赔付，是利用科技创新手段充分保护消费者权益的新举措，既体现了企业责任感，也提升消费者体验，为消费者保驾护航。

车费保镖推动网约车平台预估车费更准

高德打车是聚合模式，自身不参与定价。各个网约车平台自行制定价格，并将计费规则同步给高德打车，向乘客展示。乘客每次打车时看到的预估车费，就是由网约车平台根据乘客起终点和各自的计费规则做出预估的。

作为聚合平台，高德打车会结合地图导航能力和网约车平台的计费规则，校验网约车平台的预估车费和乘客实际支付的费用。预估车费准确度欠佳的网约车平台，高德打车会督促、推动其提高预估车费准确性。同时，高德打车也公示这类网约车平台，对消费者进行提醒，从而更好地保障消费者权益。

车费保镖服务是高德打车与合作网约车平台共同打造放心平台、共建良性生态的措施之一。此前，高德合作100多家网约车平台共建基准服务质量评价体系，重塑行业服务标准。

100多家网约车平台在30多个城市分城市进行月度基准服务质量评价，评价围绕安全管理、运营效率、乘车体验、客服保障、行业责任等指标进行。城市月度排名前三的网约车平台，可以获得“五星平台”服务标签。高德打车通过服务评价和公示推动行业服务质量的提升和透明，让服务成为消费者的多一重选择标准。

北京市消协表示，将继续关注并支持企业在保障消费者权益方面所做的努力，推动网约车行业健康有序发展。

(责编：董童、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经