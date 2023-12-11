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11月中小企业发展指数止跌回升 企业发展信心有所提振

人民网记者 车柯蒙
2023年12月11日16:12 | 来源：人民网
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12月10日，中国中小企业协会发布11月中小企业发展指数。数据显示，11月中国中小企业发展指数为89.3，比上月回升0.2点，高于2021年和2022年同期水平。

具体来看，11月份，工业、建筑业、房地产业、批发零售业、社会服务业和信息传输计算机服务软件业指数比上月分别上升0.3、0.4、0.5、0.1、0.2和0.7点，交通运输邮政仓储业指数持平，住宿餐饮业指数下降0.2点。

今年以来，从国家到地方，支持中小微企业的各项政策不断完善，从财政、税收到金融等，各项政策“组合拳”落地见效，中小企业发展信心有所恢复，中小企业发展指数止跌回升。

11月，八部门联合印发《关于强化金融支持举措 助力民营经济发展壮大的通知》，提出支持民营经济的25条具体举措，进一步降低民营小微企业融资成本。

11月29日，为解决日益严重的大型企业拖欠中小企业账款问题，切实保障中小企业的合法权益，市场监管总局开展打击大型企业拖欠中小企业账款专项行动。

工业和信息化部会同有关单位实施清理拖欠企业账款专项行动，建立投诉线索处理情况季度通报机制，推动化解违约拖欠中小企业款项1.06万笔。

为支持小微企业和个体工商户发展，我国2023年初明确继续对月销售10万元以下的增值税小规模纳税人免征增值税，对适用3%征收率的增值税小规模纳税人减按1%征收率征收增值税。2023年8月1日，按照国务院部署，将上述政策执行期限延长至2027年12月31日，进一步稳定了市场预期，提振了小微企业发展信心。

从11月份中小企业发展指数来看，当前中小企业运行呈现以下主要特点：

一是企业发展信心有所提振。经济反复筑底过程中，稳增长、扩消费、强金融、壮民企等政策持续发力，中小企业发展信心得到提振。11月份，反映企业信心状况的宏观经济感受指数为99.0，比上月上升0.2点。从细项看，宏观感受指数为103.5，比上月上升0.1点，高于景气临界值100；行业运行指数为94.5，比上月上升0.2点。

二是市场预期有所增强。虽然内外部环境依然严峻，市场竞争激烈，但是供求两端同步有所回升，带动市场预期逐步恢复。11月份，市场指数为81.2，环比上升0.4点。所调查的8个行业中，6个行业国内订单指数、4个行业销量指数和5个行业销售价格指数有所上升。

三是企业投资意愿有所回升。随着稳定和扩大民间投资政策措施落地生效，民企投资意愿正在修复。11月份，投入指数为83.5，比上月上升0.6点。所调查的8个行业中，6个行业投入指数上升。

四是劳动力供求均上升。随着稳就业系列政策落地显效，劳动力供求状况有所恢复。11月份，劳动力指数为106.3，比上月上升0.3点。其中，需求指数为99.0，比上月上升0.3点；供应指数为113.6，比上月上升0.3。

五是企业融资状况保持平稳。中央金融工作会议将普惠金融列为工作重点，金融机构积极响应、贯彻落实，持续取得成效。11月份，资金指数为100.8，与上月持平，处于景气临界值100以上。其中，融资指数为91.2，环比上升0.7点。流动资金指数为85.7，比上月上升0.6点。所调查的8个行业中，7个行业融资指数和流动资金指数上升。

六是企业效益低位反弹。市场需求有所恢复，销售有所好转，但经营成本压力不减，企业效益状况总体仍不乐观。11月份，效益指数为74.4，比上月上升0.2点，仍处于历史较低位。

七是企业成本继续上升。虽然上游原材料价格有所下降，但劳动力等相关成本的上升使得处于中下游的中小企业压力不减。11月份，成本指数为112.8，比上月上升0.2点，但仍在高位运行。所调查的8个行业中，6个行业人力成本指数上升。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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