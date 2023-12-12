1-11月全国期货市场累计成交额同比增长情况。 来源：中国期货业协会

人民网北京12月12日电 （黄盛）日前，证监会数据显示，2023年1至11月，我国期货市场累计成交量78.1亿手，成交额520.5万亿元，同比分别增长27.9%、6.9%，商品期货市场成交量在全球总量中占比超过七成，防风险能力进一步增强，在保持自身市场稳定运行的同时，积极服务保供稳价大局。

同时，我国期货市场当前总品种数达到131个，覆盖农产品、金属、能源、化工、航运、金融等国民经济主要领域；市场功能不断深化，期货价格定价影响力不断增强，大豆、有色等品种在维护国家粮食和能源安全上都发挥了积极作用。

对此，证监会副主席李超表示，以期货和衍生品法正式实施为契机，期货市场坚持稳字当头、稳中求进，制度基础不断完善、品种体系持续优化、规模和质量稳步提升、市场影响力有所增强，总体上实现了量的合理增长和质的有效提升，为推进自身高质量发展和服务实体经济大局奠定有力基础。

据介绍，期货行业立足基本国情，聚焦农业强国、制造强国等战略目标，服务实体经济能力稳步增强。截至10月底，全国期货公司共有150家，总资产16416.09亿元，净资产1929.04亿元，净资本1170.35亿元，注册资本1140.21亿元。期货公司合规风控水平整体提升，从分类评价结果来看，2023年期货公司分类评价中A类及以上公司达55家，占比37%。

期货行业服务中小微企业成效进一步显现。围绕解决中小微企业面临的采购成本上涨、供销衔接不畅等痛点堵点，风险管理子公司积极发挥专业优势，通过基差贸易、仓单服务、含权贸易、场外期权、互换、远期等多种业务模式为企业提供个性化、精细化的风险管理服务方案。

期货行业支持乡村振兴模式进一步成熟。近年来“保险+期货”项目规模和覆盖面持续扩大，为生猪、玉米、苹果、天然橡胶等18个涉农品种提供风险管理服务，累计承保货值1346亿元。项目覆盖31个省（自治区、直辖市）的1224个县（包括脱贫攻坚、乡村振兴重点县502个），覆盖农户539万户次，在保障农民收入、服务初级农产品保供稳价、助力乡村产业走向规模化标准化、赋能普惠金融等方面取得积极成效。

在云南省普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县，当地保险机构推出的橡胶“保险+期货”项目，利用险种优势来减少价格波动对胶农的影响，提高橡胶产出收益，缓解胶农因橡胶价格下跌致贫的风险。图为今年8月，该县勐马镇勐啊村胶农正在割胶。人民网 黄盛摄

业内人士表示，推动期货行业机构坚持以服务实体经济为根本宗旨，要把握好促进经济社会发展和实现自身经济目标的关系，明确金融具有功能性和营利性的双重特性，其中功能性占据第一位，要在服务实体经济中实现自身价值、在推动高质量发展中获得合理回报；坚持防控风险的永恒主题，统筹业务创新与安全，发挥专业优势，立足专长开展特色化经营，为市场提供差异化产品；加强行业文化建设，强化机构声誉风险管理，构建期货市场健康文化生态体系。

(责编：王震、吕骞)

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