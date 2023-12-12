人民网北京12月12日电 （记者乔雪峰）家电售后服务是提升家电消费体验的重要环节，消费者不光关注产品本身，更加关注售后服务。

去年8月，商务部会同工业和信息化部、市场监管总局等部门研究提出的《关于促进绿色智能家电消费的若干措施》专门提出，实施家电售后服务提升行动，全面提升家电售后服务水平。

随后，商务部、工业和信息化部、市场监管总局办公厅还联合印发了《家电售后服务提升行动实施方案》（以下简称《方案》），《方案》提出，要通过培育售后服务领跑企业，推动售后维修服务进社区、进商场、进平台，加强农村家电售后维修服务，强化消费者权益保护等举措，加快家电售后服务向专业化、标准化、便利化方向转型升级，满足消费者售后服务需求，保护消费者合法权益，营造放心消费市场环境，提升消费者满意度。

近日，中国家用电器服务维修协会副会长赵捷在全国家电售后服务领跑企业发布活动暨“苏新消费·冬季购物节”启动仪式上表示，全国家电售后服务领跑企业评审工作，对推动家电售后服务向专业化、标准化、便利化方向发展，更好满足消费者家电售后服务需求，加快恢复和扩大绿色智能家电消费必将发挥积极的促进作用。“家电售后服务领跑企业立足售后服务，在不断满足消费者高质量服务需求方面积极探索，努力提升家电服务业的社会地位。”

据了解，近年来，协会推动家电售后服务走向全产业链及跨界集群发展，以家电服务倒逼家电产品质量，加速智能制造为主要特征的家电生产性服务业发展。

赵捷表示，通过实施以旧换新发放折价券、推动经营场所向智慧场景转变等一系列措施扩大市场有效供给，不断提升国内外高端品牌市场增量，扩大彩电、冰空洗等存量转增量，推动厨电厨房智慧场景经营模式可复制，消费者所见即所得。

据赵捷介绍，协会根据2022年度售后服务营业收入、上门服务区域、员工人数和结构、技术保障水平、服务工单数量和服务投诉率等重要指标分别按档评分，最终24个省市区的52家公司入选。

此外，为提升家电售后服务专业化、标准化、规范化水平，营造放心、舒心的家电售后服务环境，中国家用电器服务维修协会还发起了提升家电售后服务质量倡议，包括遵守法规、诚信经营、提升质量、加强保障、提高技能和关爱员工等事项。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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