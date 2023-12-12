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11月份国家铁路发送煤炭1.78亿吨 同比增长3.2%

2023年12月12日11:23 | 来源：人民网
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人民网北京12月12日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，11月份，国家铁路发送煤炭1.78亿吨，同比增长3.2%；其中电煤1.3亿吨，同比增长0.6%。截至11月底，全路371家直供电厂库存8627万吨，同比增长15.2%，可耗天数均在20天以上，保持较高水平。

国铁集团货运部负责人介绍，进入冬季后，各地气温明显下降，发电供暖用煤增加，煤炭运输需求攀升。国铁集团认真贯彻落实国务院今冬明春保暖保供电视电话会议精神，采取有力有效措施，全力以赴保障煤炭运输需求。充分发挥大秦、唐包、瓦日、浩吉、兰新铁路等货运主通道作用，提升北煤南运、西煤东运、疆煤外运能力；加强调度指挥，统筹运用线路、机车、车辆、货场等资源，增加煤炭运输能力供给，11月份，国家铁路日均煤炭装车8.5万车，同比增长2.3%；与地方政府和重点发电企业加强沟通联系，动态掌握煤炭消耗和库存情况，精准组织保供运输；与公路、港口等其他运输方式有序衔接，加强装卸车组织，确保煤炭运输畅通高效。

该负责人指出，国家铁路煤炭运量持续增长，凸显我国经济运行总体回升向好的态势。国铁集团将密切关注发电、供暖企业存耗煤情况，切实做好迎峰度冬保供运输组织，为人民群众温暖过冬和国民经济平稳运行提供有力支撑。

(责编：王连香、吕骞)
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