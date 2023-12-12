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从硬核到柔软，多面铁岭如何在快手呈现？

2023年12月12日11:22 | 来源：央广网
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原标题：从硬核到柔软，多面铁岭如何在快手呈现？

说起铁岭，你会想到什么关键词？

是作为东北重要的工业基地，以煤炭、钢铁、电力、化工等闻名？

是《漫长的季节》里，那忧郁的灿烂，带泪的欢笑，悲凉的豁达？

还是那句闻名遐迩的金句，宇宙的尽头是铁岭？

最近，一支从普通人视角出发的短片，让不少人看到铁岭的“温柔”一面。

在快手，人们看到铁岭的更多面。

10月中旬，“谢广的家“象牙山迎来了“老铁时装周”。一群高矮胖瘦、身形各不相同的达人走向T台，在铁岭重新拓宽了时尚的定义。

12月初，一群普普通通的市民、村民，在当地莲花湿地公园，通过“快手乡村超级碗”舞台，贡献了一场堪比“春晚”水准的表演。

依托快手这样的线上内容社区，铁岭也擦亮了自己别具一格的城市名片。

铁岭雪地的欢歌 聚光灯照向普通人

“我的老家，就住在这个屯，我是这个屯里土生土长的人……” 《咱们屯里的人》调子一起，画面感拉满。

透过手机屏幕的方寸空间，两个多小时里，“快手乡村超级碗”汇集了超过7000万人次的围观。而此前早已开始的预热话题短视频，已累积50多亿次播放。

线上的热情，与“快手乡村超级碗”现场交相呼应。12月2日，零下9度的现场，早前下过的雪还没完全融化。但围观群众站着，坐着，从头看到尾。几乎所有的音乐，都跟着哼上几句，并在打分投票时爆发最热烈的掌声、欢呼声。

这一切的主角，聚光灯汇聚之处，则是台上的演员。没有什么流量大咖，台上竞演的八支歌队，全是当地普通村民、市民组成的表演队伍。他们异常兴奋，踩着高跷，甚至彩排中还能骑着马，来到现场表演。“感觉就像看一场专业的演出，有过年看春晚的感觉。”观众如是说。

47天前的老铁时装周，这番热闹的图景也在铁岭上演着。不管是舞台还是T台，聚光灯都照向了曾坐在角落里的普通人。通过快手，这些质朴的铁岭人，绽放出意想不到的光彩。

幽默？柔软？ 铁岭呈现立体的真实

“世界是坚硬的，铁岭早就知道，铁岭还是选择柔软。”

以游子最熟悉的暖心日常为切入点，从“老妹儿”与“大兄弟”相遇，分享一个苹果开始。泡在梗里的澡堂、一顿酒讲一辈子故事的宵夜摊、不允许任何人孤单的早市，到底什么是眼中的“柔软”？“是对陌生人也不设防的热情，是从不让谁的话掉在地上的善意，是一股脑掏心掏肺的对你，是无论什么时候都能笑着把日子过好。”

东北在美食圈火了很久，早市已成为美食圈顶流。在快手达人们的镜头里，7元一斤的驴打滚，裹满了白糖和黄豆粉。1元一个的油炸糕配上2元一杯的豆浆，足以温暖每一个寒冷的早晨。在“500个家乡”短片里，镜头对准的是“嘎嘎脆”“老甜了”等地摊招牌的标语，东北话自带的亲切感，让这些文字撒着娇，刺挠着观众的心。物价、标语，对城市的呈现角度不同，但同样真实可感。

这些直观的场景，一下拉近了城市与人的距离。泛熟人社交下小城生活的特色与优势跃然屏幕，观众也因为这份烟火气，而与铁岭产生了更多的情感连接。

真实也来自快手乡村超级碗和老铁时装周中，那些因没拿到冠军而眼含热泪的演员，初登T台“模特步”尚属青涩的达人，都构成了铁岭最生动的画面。

不同切面、相同内核，一个立体的、真实的、多面的铁岭形象，通过快手这样的新型数字内容社区，被更多人知晓。

多元文化体验 一场双向奔赴

以小见大，以人看城。2023年，与烧烤联系在一起的淄博，被“村BA”带火的贵州黔东南，越来越多新线城市，借助短视频平台走进大众视野。

从象牙山“老铁时装周”开始，到《柔软的铁岭》短片，再到乡村超级碗，因为快手，铁岭不断擦亮属于自己的城市新名片。

铁岭是幽默的，是柔软的，也是包容的。

快手是一个展台，铁岭通过她讲述自己的故事。这种讲述没有浮躁的内容，没有刻意的修饰，只有躬身挖掘的文化内核。铁岭则像是一个窗口，能看到快手作为线上内容社区，如何放大铁岭的魅力让更多人知晓，如何为一座城市打造多元的文化体验。

“老铁时装周”，是从人生到T台，是展现普通人平日不被挖掘的自信；“快手乡村超级碗”，是从人生到舞台，是展现铁岭人根植于骨子里的多才多艺；《柔软的铁岭》，从面子到里子，是对铁岭人最内核精神的解构。

有理由相信，越来越多的城市，将在拥抱数字社区的过程里，展现属于自己的独特色彩。

(责编：曹淼、杨迪)
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