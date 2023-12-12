人民网记者 杜燕飞

当前，在碳达峰、碳中和目标下，我国可再生能源建设加速推进，可再生能源投资快速增长，进一步夯实了能源保供基础，为经济稳增长注入了“绿色”动能。其中，作为“十四五”时期我国可再生能源发展重点，以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设正加快推进，第一批大基地项目已进入投产高峰期。

“规划建设以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地，是‘十四五’时期新能源发展的重中之重，对于提升能源安全保障能力、推动能源清洁低碳转型、构建新型能源体系、支撑如期实现碳达峰碳中和目标具有十分重要的意义。”国家能源局新能源和可再生能源司司长李创军表示。

数据显示，截至10月底，全国可再生能源发电装机规模达到14.04亿千瓦，同比增长20.8%，约占全国发电总装机的49.9%，再创新高。其中，风电4.04亿千瓦，光伏发电5.36亿千瓦。今年1至10月，全国可再生能源发电量达2.33万亿千瓦时，占全国总发电量的31.8%。其中，风电6968亿千瓦时，光伏4898亿千瓦时。

12月10日，中国广核集团兴安盟300万千瓦风电项目全容量并网，成为我国在运最大陆上风电基地。该项目共安装701台风电机组，一期100万千瓦风电项目已经于2022年6月投产。项目全部投产后，每年可提供清洁电能超100亿千瓦时，减少标煤消耗约296万吨，减少二氧化碳排放约802万吨，相当于植树造林34.5万亩。

11月29日，全国单体规模最大的光伏治沙项目——三峡集团蒙西基地库布其200万千瓦光伏治沙项目并网发电，年均发电量约41亿千瓦时，每年可节约标准煤约123万吨，减少排放二氧化碳约319万吨，修复治理沙漠面积10万亩。该项目同时打造了全球首个商业运行的兆瓦级钙钛矿光伏项目，实现了钙钛矿光伏组件的大规模产业化应用。

“大型风电光伏基地项目的加速投产对于迎峰度冬能源保供具有重要作用。”厦门大学中国能源经济研究中心教授孙传旺在接受人民网记者采访时表示，一方面，有助于在总量上增加清洁电力供应，加大电力保供力度，更好适应冬季期间的高峰用电需求。另一方面，有利于在能源结构上进一步推动风光互补，降低清洁能源供给的不确定性，确保电力安全稳定供应。

值得一提的是，可再生能源装机高增长的背后是投资的快速增长。据国家能源局发展规划司副司长董万成介绍，今年前8个月，非化石能源重点项目投资在全国能源总投资中的比重超过四成。太阳能发电完成投资额超过3500亿元，其中，湖北、广东、云南、新疆4个省（区）完成投资额同比增速均超过200%。内蒙古一批百万千瓦级风电基地项目稳步推进。广东、海南、福建等地在建核电项目全面推进。双江口、玛尔挡等重点水电项目进入土建施工高峰期。

中国电力建设企业协会发布的数据显示，今年第三季度清洁能源投资完成额1926亿元，同比增长26.63%，环比增长9.37%。清洁能源建设投资增量对全国GDP增量的贡献指标同比和环比均保持上涨。

董万成表示，当前，能源领域有力推进重点基础设施和新型基础设施建设，带动投资增速保持较高水平，发挥了扩内需、稳投资、促增长、保安全的牵引支撑作用，为经济社会高质量发展注入动能。

“可再生能源领域投资快速增长，对经济稳增长意义重大。”孙传旺说，有助于进一步发挥我国超大规模市场优势，释放可再生能源的规模经济性，加速形成具有持续竞争力的经济增长新动能；有利于辐射带动基础设施、节能环保等相关产业投资，有效拉动经济增长；有助于统筹能源安全保供和绿色低碳转型，提高经济发展质量和效益，助推我国经济行稳致远。

(责编：王震、吕骞)

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