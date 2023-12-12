人民网记者 乔雪峰

初冬时节，赣南大地上弥漫着浓郁的橙香，放眼远眺，处处皆“橙”。入选全国首批“四好农村路”示范县的江西省赣州市安远县，迎来又一年的脐橙丰收季。

在安远县安逸达农业生态园，遍布山野的果树上挂满了脐橙。园区旁的农村公路上人来车往，一筐筐赣南脐橙被装箱运出，“四好农村路”为丰收的脐橙走出田间地头，销往全国各地提供了畅通的运输交通条件。

安远县地处闽、粤、赣三省交汇处，是赣南脐橙的核心主产区。“以前路不好走，需要把脐橙拉出去卖。送货上门，价格卖得低不说，卖不掉的就等着烂掉。”安逸达农业生态园负责人魏秋香告诉记者，现在不一样了，不仅村里路通畅了，公路直接修到家门口，还修建了果园路，收脐橙的商人直接把车开到果园，装满一整车就出发，真的很方便。

据魏秋香介绍，从安远发货到广东，目前可以实现朝发夕至，非常便捷。从安远发货到北京的话，由于路途稍远，时间可能会长点，当天傍晚发出，第二天傍晚也可以到。

安远，用本地话解释就是很远的意思，那么安远到底远不远？在2014年以前，答案是非常远。当时，安远还是赣南老区唯一一个无高速、无铁路、无国道的“三无”县。从县城到赣州市不到200公里的路程，去一趟要一天。多年来，在交通运输部的对口支援和省、市交通运输部门的支持下，宁定、寻全两条“十字型”高速公路穿境而过，三条省道升级为国道，结束了县内无高速、无国道的历史。如今已经是“安远不远，景在眼前”。

“十多年前，安远县没有国道，没有高速公路，老百姓出门就是晴天一身灰，雨天一身泥。”谈到近些年安远县交通的变化，交通运输部挂职干部、安远县县委副书记、副县长高翔接受记者采访时表示，近年来，交通运输的快速发展让安远县群众出行和生产生活发生了巨大改变。如今，安远构建了高速公路体系、国省道体系以及农村公路体系，老百姓的出行变得更加便捷和方便。

交通运输部路网监测与应急处置中心党委书记、主任孙永红接受记者采访时表示，交通运输部开展对口支援以来，安远县逐步破除了交通瓶颈，不仅荣获全国“四好农村路”示范县，还实现了高速公路全线贯通，极大促进了乡村振兴建设，助力老区人民脱贫致富。

高翔表示，旅游业和交通发展是密切相关的，正是因为有了路，才能发展乡村文旅产业，当地的民宿产业和文旅项目都是依托农村公路建设的。

近年来，随着交通格局不断完善，安远县以三百山、东生围为核心，以“四好农村路”和旅游公路为纽带，将境内景点景区“串珠成链”，“两天半”旅游圈正逐步形成。如今，安远县的生态游、乡村游、红色游等正全面开花，越来越多的当地百姓吃上了持续可观的“旅游饭”。

安远县交通面貌的巨大变化，可以看做是我国“四好农村路”巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴的一个缩影。党的十八大以来，我国掀起了一轮又一轮农村公路建设热潮，从雪域高原到草原天路，“四好农村路”从无到有、从有到优，逐渐成为广大农民群众的致富路、幸福路。

截至2022年，全国农村公路里程453.14万公里，其中县道里程69.96万公里、乡道里程124.32万公里、村道里程258.86万公里。

交通运输部公路局农村公路处处长杨勇接受记者采访时表示，一条条“四好农村路”修到村头，通到乡亲们的家门口，串联起城市和乡村，融合了城市文明和乡村文化，资源路、旅游路、产业路盘活了农村地区的特色资源，带动了农村经济发展。

谈到新征程的农村公路建设，杨勇表示，要加快推进乡村产业路、旅游路、资源路建设，发展路衍经济，改善农村主要经济节点对外公路交通条件，推进农村公路与沿线配套设施、现代农业、产业园区、乡村旅游现代物流、邮政快递等有机结合、融合发展。

当下，越来越多的人感受到农村公路“人在车中坐，车在画中游”的美好惬意，欣赏到“山清水秀、天蓝地绿、村美人和”的乡村美丽画卷。

作为当前和今后一个时期农村交通工作的重中之重，“四好农村路”这条推动乡村振兴的“幸福路”将越修越宽广，助力农民因路而富，产业因路而兴，乡村因路而美。

如今，“四好农村路”建设，已经成为推动农村地区交通发展和不断满足农民群众对美好生活向往的成功实践载体，农村公路已经实现由“通”到“畅”再到“好”的转变。

(责编：王震、吕骞)

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