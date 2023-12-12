人民网记者 车柯蒙

民营经济是推进中国式现代化的生力军，是高质量发展的重要基础。

7月，《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》发布；9月，国家发展改革委宣布设立民营经济发展局；11月，八部门联合印发《关于强化金融支持举措 助力民营经济发展壮大的通知》，提出支持民营经济的25条具体举措……今年以来，鼓励、支持、引导民营经济健康发展的系列政策措施持续落地。

业界专家认为，我国“提振民企发展信心”决心坚定，系列政策正为民营经济高质量发展增添动力。

全国政协常委、中国税务学会副会长张连起在接受人民网记者采访时表示，中央和国务院连续发文支持民营经济发展，一是起到“定心丸”的作用，单就中央政策对于民营企业的关注，就代表了国家对于民营企业的支持态度，有利于稳定经营主体信心；二是起到指引方向的作用，中央从宏观把控政策走向，为各级政府及各部门的工作方向指明方向，同时也可以对市场预期进行引导。

“今年以来，从中央到地方密集出台一系列重要举措，让民营企业安心谋发展。”中国信息协会常务理事、国研新经济研究院创始院长朱克力在接受人民网记者采访时表示，这些政策举措不仅回应了民营经济在融资难融资贵、市场准入壁垒、营商环境待优化等方面的关切，更是通过具体行动为民营企业注入了动能与活力。

朱克力进一步阐述，具体来看，加大金融支持力度，让民营企业不再因为“缺血”而寸步难行；拓宽融资渠道，让民营企业有更多选择、更低成本地获取资金；降低经营成本，减轻民营企业负担，让经营主体轻装上阵；优化营商环境，打造公平竞争的市场环境，让民营企业能在同一起跑线上加速发展。

为支持小微企业和个体工商户发展，我国2023年初明确继续对月销售10万元以下的增值税小规模纳税人免征增值税，对适用3%征收率的增值税小规模纳税人减按1%征收率征收增值税。2023年8月1日，按照国务院部署，将上述政策执行期限延长至2027年12月31日，进一步稳定了市场预期，提振了小微企业发展信心。

民营经济是国民经济和社会发展的生力军，同时也是各项税费优惠政策的主要受益对象。今年1至10月份，全国民营经济纳税人新增减税降费及退税缓费12385.6亿元，金额占比近75%。

“民营经济的高质量发展对于我国激发市场活力、增加投资、创造就业，鼓励创新及增强市场信心均具有积极的意义。”北京国家会计学院副院长、教授李旭红在接受人民网记者采访时表示，当前，我国税费政策对于民营企业的支持力度较大，减免税金对缓解民营企业资金困难，促进民营企业发展具有积极意义。与此同时，由于税收通常在经济业务发生之后产生，民营企业享受的减免税数额占比较大，反映出当前民营经济呈恢复向好的发展态势。

(责编：王震、吕骞)

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