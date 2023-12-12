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感知2023中国经济“脉动”系列报道之七

在希望的田野上绘就乡村振兴幸福景

人民网记者 李栋
2023年12月12日09:26 | 来源：人民网
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岁末回首，今年我国经济社会发展走过了一段不平凡的历程。在2023年中央经济工作会议召开前夕，“感知2023中国经济‘脉动’”系列报道，围绕2022年中央经济工作会议对2023年经济工作的部署、2023年《政府工作报告》明确的发展主要预期目标和工作重点，以及记者全年的采访调研，挖掘今年以来我国经济社会发展中，经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善、风险隐患持续化解等实践，全方面展示我国经济保持恢复向好的发展态势。

2023年，全国粮食总产量13908亿斤；前三季度农村居民人均可支配收入15705元；产业融合稳步推进……今年，农业再获丰收，农民稳步增收，农村稳定安宁，“三农”再次交出一张亮眼“成绩单”。

多位专家表示，漂亮的“三农”成绩单是“里子”“面子”双向发力的结果，饭碗端得稳，产业发展旺，乡村建得美，有力保障了经济社会大局稳定。

仓廪实，天下安

粮安天下，农稳社稷。12月11日，国家统计局公布的数据显示：2023年全国粮食播种面积178453万亩；粮食总产量13908亿斤；粮食单位面积产量780斤/亩。华夏沃野，秋收冬藏，一个丰收年画上了圆满句号。

时值大雪节气，一场漫天大雪让河南省安阳市滑县181.2万亩冬小麦盖上厚厚的“过冬被”。在滑县小铺乡的高标准农田示范区内，种粮大户王付强一遍遍检查着小麦根系的生长，预防冻害发生。

“由于前期气温偏高，麦苗生长过旺，这场大雪不但能为土壤保墒，还能促进根系下扎，控旺又抗冻，现在心里也有底了，来年还得是个好收成。”王付强说。

据了解，为应对天气变化，当地积极施策，开展小麦镇压作业，精细化田管，全力做好小麦防寒抗冻工作。“为应对此次寒潮天气，已组织100余名农技人员查苗情，因地因苗制宜，指导农民进行小麦科学管理，确保小麦安全越冬，为明年的夏粮丰收打好基础。”滑县农业技术推广中心农技站站长黄利华介绍说。

我国粮食连年丰收的密码在于把“藏粮于地、藏粮于技”真正落实到位。全国已累计建成的10亿亩高标准农田，能够稳定保障1万亿斤以上粮食产能；主粮作物收获已基本实现机械化，小麦、水稻、玉米机收率分别超过97%、94%、78%。今年的中央一号文件要求“强化藏粮于地、藏粮于技的物质基础”，提出“实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动”。各地区各部门积极拥抱数字化技术，积极发展数字农业，提升智能农机使用率，筑牢了国家粮食安全“压舱石”。

“现代化的科技装备是粮食丰收的最大底气，也是建设农业强国的强大支撑。”中国农科院作物科学研究所党委书记刘录祥说，技术新、装备强，不断优化升级的农业机械，助力了粮食收获。

产业旺，乡村兴

产业振兴是乡村振兴的重中之重。

琴声悠扬，余音绕梁。走进河南省兰考县堌阳镇徐场村，七贤琴坊老板孔海广正通过手机与省外客商联系业务，从事制琴行业20多年的他，现在已经把古琴卖到了全国，“我还要继续撸起袖子加油干，争取明年把产品卖到海外。”

古琴产业带动村民蹚出了致富路。民族乐器产业的快速发展，吸引了像孔海广等一批在外成功人士返乡创业，“现在的年产值达到了300多万元。”孔海广说，像他这样的制琴作坊，村里还有好多家。

乡村的“蝶变”源于当地丰富的泡桐资源。徐场村村委会主任徐永顺介绍，近年来，该村依托300多亩的泡桐种植资源，大力发展民族乐器产业，一年卖出7万张琴，产值已达1.8亿元，成为远近闻名的“民族乐器村”，90余户村民约300人吃上了“乐器饭”。

“对创业人员扶上马送一程。”兰考县副县长刘九玲表示，通过出台乡土人才政策，叠加引入对脱贫户无息贷款的金融“活水”，助力当地村民的日子越过越红火。

把乐器产业这个“蛋糕”越做越大，一直是徐永顺的心里的目标，“接下来，大家要合力发展网络销售，利用逐渐便利的交通网络，把村里的琴卖到全国各地。”

“乡村振兴重在产业振兴，宜居宜业和美乡村建设，产业发展是前提。”中国农业风险管理研究会会长张红宇表示，富民特色产业之所以如此重要，在于它在解决就业、增加收入等方面继续巩固拓展脱贫攻坚成果，守住了不发生规模性返贫底线，实现共同富裕不掉队。

文化活，百姓乐

乡村振兴，既要塑形，也要铸魂。文化振兴是乡村振兴的重要内容和有力支撑。

一把剪刀、一方红纸、一双巧手，不一会儿，一幅将柔美与力量完美融合后的剪纸作品展现在大家眼前。“这幅作品剪得不错，但要注意在细节处再精致一些。”在山东省德州市宁津县剪纸培训班上，非遗项目“宁津剪纸”第五代传承人张蒙蒙正在为学员们传授剪纸技艺。

“在政府帮助下，我和父亲一起建立了宁津山花剪纸非遗产业园和民俗文化教育基地，通过开设培训班，免费培训留守妇女和老人等低收入者以及残障者等学习剪纸，并通过回购剪纸作品助其增收。”说起近年剪纸产业的发展，张蒙蒙有着切身体会。

山东省德州市宁津县山花剪纸有1000多年的历史，兼具北方剪纸的浑厚质朴和南方剪纸的灵秀纤细，被列入山东省非物质文化遗产名录。

近年来，宁津县挖掘乡村文化人才，培育乡村非遗传承人，从保护传承民间手工艺、促进农民增收出发，让“头雁”带动相关文化产业逐渐发展壮大，使农民在家门口实现创业和就业。同时，当地依托非遗工艺大力发展手造产业，全面整合资源，推动了传统技艺创造性转化和创新性发展。

据了解，宁津县共有63个非遗项目。截至目前，宁津县依托蟋蟀罐、山花剪纸、宁津烙画等丰富多彩的“指尖技艺”，已培育发展出10多家“非遗工坊”规模企业，带动当地近万名农民就业增收。

“我们将不断提升‘山东手造 宁津好品’的品牌传播力和影响力，推动非遗文化与乡村振兴有效融合，促进农民就业、创收致富，助力乡村振兴。”宁津县文化和旅游局非遗传承保护中心主任李薛甲说。

《关于推动文化产业赋能乡村振兴的意见》提出，加强乡村美学普及和教育，提升审美水平和人文素养，让欣赏美、追求美、塑造美成为乡村文明新风尚。

“从全国看，各地地理环境与资源禀赋千差万别，乡村建设也需要百花齐放、各美其美。”清华大学美术学院教授、清华大学中国农村研究院兼职研究员李朝阳认为，广大美育和美术工作者应强化使命担当，积极投身乡村振兴大事业，为建设宜居宜业和美乡村贡献更大力量。

沃野千里皆是金，乡村振兴势万钧。新时代、新征程，一幅幅粮丰农稳、宜居宜业的和美乡村新画卷，在神州大地上正徐徐展开。

记者手记：

什么是乡村振兴的内生发展动力？

对于农民而言，是丰收后稳定的增长收入。

对于乡村而言，是宜居宜业和美乡村带给大家的获得感成色更足。

对产业而言，是立足资源禀赋优势，进一步把乡村产业做大做强。

今年夏收时节，我们走进河南安阳的高标准农田，中原粮仓满目金黄，种粮农民杜焕永嘴角不经意的一抹笑容，让我们一行采访人员切身感受到了一种喜悦，叫丰收。

时近中午，田间地头的阳光已逐渐显现其毒辣一面，且让人无处寻找遮阳之地。农技人员耐心向我们介绍种植细节的过程中，汗水顺着遮阳斗笠的固定绳不停地往下流，却浑然不觉，让我们切身感受到了一种态度，叫责任。

乡村振兴既要塑形，也要铸魂。在大山深处，在遥远边陲，在中原粮仓，在温润水乡，“三农”人的责任陪伴梦想，照见远方。

在踏上全面建设社会主义现代化国家新征程中，亿万农民撸起袖子加油干，正昂首阔步迈向更加美好的新生活。

感知2023中国经济“脉动”系列报道：

之一 扩大国内需求：消费马车“跑”起来 有效投资“活”起来

之二 培育壮大战略性新兴产业：靠前布局新赛道 激活发展新动能

之三 加大宏观政策调控力度 经济发展释放“1+1>2”协同效应

之四 构筑竞争新优势 数字经济为高质量发展注入澎湃动能

之五 支持民营经济发展壮大：政策举措密集出台 夯实经济回升基础

之六 严监管、防风险、促发展：为建设金融强国筑牢安全底线

(责编：王震、吕骞)
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