人民网北京12月11日电 （记者许维娜）今年5月，一列装载着来自哈萨克斯坦的饲料用小麦粉的中欧班列“齐鲁号”顺利抵达临沂朱保站。这标志着临沂市首次通过“齐鲁号”进口小麦粉。

自2015年临沂开通中欧班列以来，经过近8年的发展，截至2023年10月份，临沂中欧班列已经开行了186列，共计7639车。如今，临沂已成为“中国物流之都”“商贸名城”。

“近年来，临沂依托商贸物流优势，大力实施商贸物流首善战略，成功培育了‘买卖全球、货行天下’的临沂商城。” 12月10日，临沂市委书记任刚在“临沂商城·中国大集”国际品牌推介会上表示，当前，临沂正处于聚势蝶变的关键时期，共建“一带一路”、绿色低碳高质量发展等重大政策的叠加赋能，为临沂跨越式发展带来了前所未有的机遇。

任刚表示，临沂将持续优化直达有感的营商环境，主动适应国际经贸规则重构走向，促进与各方的交流合作，努力实现互利共赢、共同发展。

商务部原副部长陈健在视频致辞中，为临沂商城的下一步发展提出了三点建议：一是以“大通道”驱动开放发展迈上新台阶。以通道带物流、带贸易、带产业，争取将临沂商城的开放与市场优势持续放大。二是以数字化促进贸易增长成为新引擎。继续加快数字技术创新，高质量开展跨境电商、电子商务、移动支付等领域合作。三是以优环境赋能商城建设激发新动力。加强商城优秀营商环境的打造，让临沂商城成为企业安心与放心发展的强大基石。

原对外贸易经济合作部副部长周可仁表示，面对当前的全球贸易中存在的挑战，我们需要通过加强合作、推动创新和促进包容性增长加以应对。在此过程中，临沂商城需要从以下几方面发力：一是深化区域经济合作，二是聚焦新领域创新合作，三是培育数字贸易新业态新模式，四是加强国际合作与交流，五是加大品牌国际化传播。

商务部国际贸易经济合作研究院副研究员朱思翘表示，具有高创新性、强渗透性、广覆盖性的数字经济已成为新的经济增长点、改造提升传统产业的支点，以及构建现代化产业体系的重要引擎。通过数字技术赋能商贸物流，实现智能仓储、智能物流等场景应用，推动相关企业进行模式创新和产品创新，能够将生产和消费端有机联系起来，扩大交易范围、推动分工深化、提高生产效率，对促进我国经济平稳发展具有重要意义。

临沂市委常委、副市长隽新阳表示，临沂商城坚持“商、仓、流、园、展”一体化发展，精准服务和融入数字商城、国际商城、绿色商城、链式商城等“四个商城”建设，已发展成为市场采购贸易方式试点区域、商贸服务型国家物流枢纽、跨境电商综合试验区和省级“一带一路”综合试验区，政策叠加优势明显。期待海内外客商赴临观光、洽谈、合作，为全面加快临沂商城转型升级步伐、推动临沂“走在前、进位次、提水平”作出新的更大贡献。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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