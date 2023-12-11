人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

“物流之都”抢抓新机遇 多方探索国际商城转型新路径

2023年12月11日19:41 | 来源：人民网
小字号

人民网北京12月11日电 （记者许维娜）今年5月，一列装载着来自哈萨克斯坦的饲料用小麦粉的中欧班列“齐鲁号”顺利抵达临沂朱保站。这标志着临沂市首次通过“齐鲁号”进口小麦粉。

自2015年临沂开通中欧班列以来，经过近8年的发展，截至2023年10月份，临沂中欧班列已经开行了186列，共计7639车。如今，临沂已成为“中国物流之都”“商贸名城”。

“近年来，临沂依托商贸物流优势，大力实施商贸物流首善战略，成功培育了‘买卖全球、货行天下’的临沂商城。” 12月10日，临沂市委书记任刚在“临沂商城·中国大集”国际品牌推介会上表示，当前，临沂正处于聚势蝶变的关键时期，共建“一带一路”、绿色低碳高质量发展等重大政策的叠加赋能，为临沂跨越式发展带来了前所未有的机遇。

任刚表示，临沂将持续优化直达有感的营商环境，主动适应国际经贸规则重构走向，促进与各方的交流合作，努力实现互利共赢、共同发展。

商务部原副部长陈健在视频致辞中，为临沂商城的下一步发展提出了三点建议：一是以“大通道”驱动开放发展迈上新台阶。以通道带物流、带贸易、带产业，争取将临沂商城的开放与市场优势持续放大。二是以数字化促进贸易增长成为新引擎。继续加快数字技术创新，高质量开展跨境电商、电子商务、移动支付等领域合作。三是以优环境赋能商城建设激发新动力。加强商城优秀营商环境的打造，让临沂商城成为企业安心与放心发展的强大基石。

原对外贸易经济合作部副部长周可仁表示，面对当前的全球贸易中存在的挑战，我们需要通过加强合作、推动创新和促进包容性增长加以应对。在此过程中，临沂商城需要从以下几方面发力：一是深化区域经济合作，二是聚焦新领域创新合作，三是培育数字贸易新业态新模式，四是加强国际合作与交流，五是加大品牌国际化传播。

商务部国际贸易经济合作研究院副研究员朱思翘表示，具有高创新性、强渗透性、广覆盖性的数字经济已成为新的经济增长点、改造提升传统产业的支点，以及构建现代化产业体系的重要引擎。通过数字技术赋能商贸物流，实现智能仓储、智能物流等场景应用，推动相关企业进行模式创新和产品创新，能够将生产和消费端有机联系起来，扩大交易范围、推动分工深化、提高生产效率，对促进我国经济平稳发展具有重要意义。

临沂市委常委、副市长隽新阳表示，临沂商城坚持“商、仓、流、园、展”一体化发展，精准服务和融入数字商城、国际商城、绿色商城、链式商城等“四个商城”建设，已发展成为市场采购贸易方式试点区域、商贸服务型国家物流枢纽、跨境电商综合试验区和省级“一带一路”综合试验区，政策叠加优势明显。期待海内外客商赴临观光、洽谈、合作，为全面加快临沂商城转型升级步伐、推动临沂“走在前、进位次、提水平”作出新的更大贡献。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“物流之都”抢抓新机遇 多方探索国际商城转型新路径
　　人民网北京12月11日电 （记者许维娜）今年5月，一列装载着来自哈萨克斯坦的饲料用小麦粉的中欧班列“齐鲁号”顺利抵达临沂朱保站。这标志着临沂市首次通过“齐鲁号”进口小麦粉。…
国家数据局：让公共数据“供得出”“流得动”“用得好”
　　人民网北京12月11日电 （记者许维娜）记者日前从国家数据局获悉，国家数据局将深化数据赋能，推动数字政府建设向纵深发展，加快推进数据要素市场化配置改革，全面提高数据资源开发利用水平，让公共数据“供得出”流得动”“用得好”。 国家数据局局长刘烈宏指出，数字政府建设呈现整体协同、平台支撑、数据驱动的新特征，国家数据局将统筹推进政务数据共享，不断提升数据共享的效率和水平，更好发挥数据在精准治理、优化服务和科学决策中的作用，推动数字政府建设从业务驱动、场景驱动，向数据驱动的方向转变。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部