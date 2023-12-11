人民网北京12月11日电 （记者许维娜）记者日前从国家数据局获悉，国家数据局将深化数据赋能，推动数字政府建设向纵深发展，加快推进数据要素市场化配置改革，全面提高数据资源开发利用水平，让公共数据“供得出”流得动”“用得好”。

国家数据局局长刘烈宏指出，数字政府建设呈现整体协同、平台支撑、数据驱动的新特征，国家数据局将统筹推进政务数据共享，不断提升数据共享的效率和水平，更好发挥数据在精准治理、优化服务和科学决策中的作用，推动数字政府建设从业务驱动、场景驱动，向数据驱动的方向转变。

“针对数据持有者‘不愿开放’‘不敢开放’‘不会开放’的难题。”刘烈宏强调，国家数据局将重点做好以下六方面工作：

一是落实产权分置制度，让公共数据“供得出”；二是加快建设安全可信的数据基础设施，让公共数据“流得动”；三是针对行业发展痛点堵点，实施“数据要素ｘ”行动计划，让公共数据“用得好”；四是以公共数据为引领，鼓励探索企业数据授权使用新模式；五是大力发展服务型、应用型、技术型数商，优化数据交易场所布局；六是推动数据领域核心技术创新，为激活数据要素价值，赋能实体经济提供支撑。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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