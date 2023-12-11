人民网北京12月11日电 （记者许维娜）今年以来，房地产市场备受关注，多地市纷纷宣布跟进“认房不认贷”政策，降低首套房首付比例，以及降低按揭贷款利率等一系列房地产调整优化措施。

专家表示，这些举措旨在促进房地产市场的稳定发展。从目前实施的初步情况来看，这些房地产调整优化措施已经产生了积极的效应。

各方对房地产市场的预期也有望进一步改善。日前，中指研究院发布《中国房地产市场2023总结与2024展望》(以下简称《报告》)显示，一年来，“房地产市场供求关系发生重大变化”成为楼市的定调。各级政府部门频繁优化楼市政策，力促房地产市场平稳运行。目前的政策环境已经接近2014年最宽松的阶段，但居民收入和收入预期较弱等因素仍然制约着市场的修复节奏。

比如，销售方面，2023年1-10月，全国商品房销售面积9.3亿平方米，同比下降7.8%，商品房销售额9.7万亿元，同比下降4.9%，其中现房销售面积同比增长15.6%，表现明显好于期房。重点城市来看，1-11月重点100城新建商品住宅销售面积同比下降约5%；1-10月重点15城二手房销售规模同比增长35%。

下一步，如何研判我国的房地产市场形势？《报告》称，从政策趋势来看，预计2024年在市场过热阶段出台的限制性政策仍有望继续优化调整。供需两端的政策都有发力空间。

在需求端，降低购房成本和降低购房门槛仍然是政策优化的聚焦点。未来一线城市的政策可能会继续优化，比如降低二套房首付比例、降低房贷利率、优化普宅认定标准以及降低交易税费等。

在供给端，“促进金融与房地产良性循环”的要求下，企业端的资金支持政策有望继续细化落实，企业融资环境有望得到改善。同时，“保交楼”资金和配套举措可能会进一步跟进，以推动化解项目交付风险。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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