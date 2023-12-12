原标题：阿里巴巴承办COP28 “数字化转型日” 数字化推动全球在发展中减碳

近日《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会（以下简称“COP28”）在迪拜召开，12月10日，COP28中国角迎来 “数字化转型主题日”。这是生态环境部首次在中国角设置“数字化转型主题日”，由阿里巴巴集团联合国务院参事室、清华大学、中国国际发展知识中心、中环联合认证、国家自然科学基金委21世纪中心、WBCSD、WRI等多家政府相关机构、大学及国际机构共同承办。

国务院参事室副主任赵冰在其中关于“数字经济与低碳发展”的边会上表示，数字技术在提升环境治理效能、创新模式、支撑生态环境高水平保护、形成绿色低碳生产生活方式、推动新旧动能转换等方面广泛应用，并发挥着越来越重要的作用；对推动高质量发展产生深远影响，为推动全球气候治理进程，共建美丽地球做出贡献。

在此次“数字化转型主题日”上，阿里巴巴带来诸多数字化助力减碳的实践样本：标志“范围3+”减碳在国内得到行业认可并进入体系化建设的团体标准，以饿了么“无需餐具”实践为研究对象的《科学》杂志封面论文，盒马缓解人象冲突的“护象峰蜜”，闲鱼从回收衣物做成的环保座垫，菜鸟用回收快递箱做成的作业本……

阿里巴巴集团战略发展总裁董本洪在当天关于“弥合数字鸿沟、构筑气候韧性”的边会上提出，应对气候变化需要的颠覆式创新和应用离不开数字化，阿里巴巴把加强数字技术创新和构建广泛的数字平台参与者生态作为气候应对的核心战略；这不仅有助于企业防范自身相关风险，更是激发创新潜力，促进成规模的减碳，并在其中获得新商业机遇的战略性选择。

发布“甲烷地图”，“无需餐具”登上《科学》杂志阿里巴巴带来“绿色实践”新参考

甲烷成为本次COP28关注的焦点议题。甲烷是仅次于二氧化碳的第二大人为温室气体，减少化石燃料开采产生的甲烷排放是气候政策的重要目标。

在此背景下，由清华大学地球系统科学系以及多个国家的研究机构和业内专家组成的Carbon Monitor团队，与阿里云团队合作，在COP28上发布了“甲烷地图”——GRACED全球近实时甲烷地图网站，提供近实时更新、8天尺度、全球覆盖的化石燃料甲烷排放网格数据。

饿了么则带着一本《科学（Science）》来到COP28现场。

今年9月，《科学》杂志封面论文刊发了香港大学、北京大学、香港科技大学、东京大学以及亚洲开发银行研究团队的重要研究成果。

该论文研究了饿了么平台改动餐具选择用户界面对一次性餐具消费和减少塑料垃圾的影响。研究表明，订单时默认选择“不使用餐具”，并奖励那些选择不使用塑料餐具的顾客，可以显著减少一次性餐具的浪费。

除了“甲烷地图”和《科学》杂志，阿里巴巴还带去了盒马为减缓南西双版纳地区人象冲突的首款零碳蜂蜜“护象蜂蜜”，菜鸟驿站用多次重复寄件的快递纸箱做成的作业本，以及闲鱼从用户家中回收旧衣物制成的环保座垫。

阿里推动“范围3+”生态减碳标准化带动生态减碳成国内外共识

COP28数字化转型主题日上，一份团体标准《企业范围3+温室气体减排核算和报告通则》引发与会人员的关注。该标准由阿里巴巴集团牵头，与中环联合认证中心等多家企业联合起草，通过了中国标准化协会组织的终轮专家评审。

什么是“范围3+”？

2021年12月，在国内互联网企业首份碳中和行动报告《阿里巴巴碳中和行动报告》中，阿里巴巴开创性地提出“范围3+”概念，承诺在自身运营（范围1和2）、价值链（范围3）的减碳之外，将带动上下游生态减排（范围3+），实现15年减碳15 亿吨的目标。

此后，阿里巴巴逐步完善了范围3+的方法学与减碳场景。2022年，阿里巴巴发布了《范围3+减排：超越价值链的企业气候行动方法学》，并在过去两年中，在低碳出行、低碳餐饮、低碳商品、低碳物流等八个重点减碳场景上，联合第三方专业机构共同开发了超过100个减碳方法学，超过30个中国团体标准。

此次COP28上多方联合发布的团体标准《企业范围3+温室气体减排核算和报告通则》，进一步科学梳理普适性的范围3+减排核算和报告的指导方法，意味着“范围3+”减碳成为获得行业认可的通用准则，正式在国内进入体系化的标准建设。

借助COP28这样的平台，这套中国标准，也逐渐成为被全球认识、接受的“绿色方案”。就在COP28开幕前夕，世界可持续发展工商理事会（WBCSD）宣布阿里巴巴集团正式成为首家入会的亚洲科技企业。

WBCSD主席兼首席执行官彼得·巴克高度赞赏阿里的绿色减碳实践。他认为，作为亚洲最大的电商与数字科技企业，阿里巴巴的加入将为全球可持续发展带来强大的数字化技术与丰富的生态场景。

阿里巴巴集团首席财务官、可持续发展管理委员会主席徐宏表示，阿里巴巴视COP28为重要的学习机会，在ESG和应对气候变化方面，阿里巴巴还刚刚起步。阿里巴巴也深刻认识到，应对气候变化不只是减排，还包括气候适应以及将气候应对与其他重要的ESG议题结合起来。

此次COP28现场，阿里巴巴还发布了首份范围3+减碳场景报告——《阿里巴巴范围3+场景报告——绿色云计算赋能减碳》，并联合中环联合认证中心、碳信托等机构共同引入并翻译了WBCSD于2023年3月发布的《“避免排放”的核算与报告指南》。

(责编：董童、杨迪)

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