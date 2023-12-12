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工信部：前三季度国家高新区发展总体向好 GDP同比名义增长7.11%

2023年12月12日13:23 | 来源：人民网
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人民网北京12月12日电 （记者申佳平）“今年以来，国家高新区培育壮大市场主体，加大项目投资建设力度，为实体经济高质量发展持续注入‘高新’动力，178家国家高新区前三季度发展总体向好。”在工业和信息化部今日召开的新闻发布会上，工业和信息化部规划司副司长吴家喜介绍，前三季度，国家高新区园区生产总值（GDP）同比名义增长7.11%。

吴家喜介绍，前三季度，国家高新区GDP达到12.33万亿元，同比名义增长7.11%，占全国比重为13.50%。其中第二产业增加值7.16万亿元，同比名义增长5.21%，占全国比重为20.24%，第二产业贡献率为58.10%，约为全国平均水平的两倍；第三产业增加值4.93万亿元，同比名义增长8.80%，占全国比重为9.80%，占比较上半年提升0.2个百分点。前三季度，国家高新区实现营业收入37.66万亿元，同比增长4.22%，实现利润总额3.32万亿元，经济运行持续企稳。

图片来源：工业和信息化部

图片来源：工业和信息化部

同时，工业经济整体顶住下行压力，继续保持增长态势。前三季度，国家高新区实现工业总产值23.49万亿元，同比增长2.64%；规模以上工业企业利润总额1.59万亿元，同比增长1.02%，连续四个月实现同比正增长，企稳回升态势明显。前三季度，东部70家国家高新区、中部49家国家高新区工业生产恢复较好，分别实现工业总产值13.14万亿元、5.55万亿元，同比分别增长2.88%、3.74%；西部43家国家高新区实现工业总产值3.92万亿元，同比增长0.52%；东北16家国家高新区工业固定资产投资达到435.17亿元，同比增长14.72%。

图片来源：工业和信息化部

图片来源：工业和信息化部

此外，市场主体大幅增长，重大产业项目加速落地。国家高新区不断优化企业营商环境，市场主体培育取得显著成效。前三季度，国家高新区新注册企业57.63万家，占全国新注册企业的22%，同比增长18.59%，其中民营企业占比超过96%。同时，各国家高新区加大产业项目投资建设力度，新能源、光电子、生物医药等领域一批重大项目加快落地。

(责编：申佳平、吕骞)
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