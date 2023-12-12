人民网北京12月12日电 （记者王连香）大风降温、大面积寒潮、初雪降临……12月10日起，我国北方多地迎来风雪降温天气。为有效降低风雪对客货运输的影响，铁路部门快速反应、科学应对，第一时间启动应急预案，组织清扫线路积雪、检查维护设备、做好乘降组织，确保旅客出行安全和货物运输畅通。

中国铁路郑州局启动应急预案 全力确保旅客出行安全有序

中国铁路郑州局集团有限公司（以下简称郑州局）迅速启动恶劣天气应急预案，组织人员加密线路、设备设施巡检排查频次，及时清理线路积雪并做好融雪工作，全力确保旅客出行安全有序。

工作人员及时清理线路积雪。图片来源：中国铁路郑州局微信公众号

针对各区段实时降雪情况，郑州局迅速成立道岔除雪突击队，根据包保分工责任到人，携带吹雪机、扫帚、除雪铲、防夹锤等工具赶赴现场，开展道岔除雪工作，做到“随下随扫，雪停地净”；加大对京广、陇海等干线动态添乘检查力度，做好接触网防断线、防污（雾）闪、防冻、防脱、异物挂网、覆冰处置等工作；及时清除动车组转向架、踏面清扫装置、风挡等处积冰积雪，确保动车组运行安全。

郑州局管内客运站提前增设退改签服务窗口，优化进站流线，做好客流疏导和秩序维护，持续提升客运服务品质。郑州东、南阳东、商丘等站密切关注天气变化，提前做好应对准备，对进出站口、站台、地道等积冰积雪和易滑区域增设防滑警示标识、铺设防滑垫，加大旅客乘降安全疏导力度。

与此同时，郑州局还加强易冻物资装卸组织，做好调度指挥和运输调整，严格卡控车列解体溜放、编尾转线等作业环节安全关键，全力减少降雪天气对运输组织的干扰，确保货物列车快解快编，安全高效接发、中转。

中国铁路北京局积极应对管内降雪 全力保障客货运输秩序

中国铁路北京局集团有限公司部署重点线路应急值守任务，组织做好扫雪除冰和站车秩序维护等工作，全力以赴应对恶劣天气，保障铁路运输安全畅通。

工作人员连夜清除积雪。中国铁路北京局供图

北京西站第一时间启动除雪应急预案，开启电热道岔融雪装置，密切关注设备变化，确保列车运行平稳有序；在进站口铺设防滑垫，在电梯口、站台等重点区域增加人员引导和安全广播提示，保障旅客乘降安全。北京南站除雪小组及时到岗到位，做好除雪工作和各项应急准备，增加服务台、爱心服务区、进出站口等处所人员力量，帮助旅客解决出行困难。石家庄站组织应急小分队及时除雪，在进出站口、地道台阶、天桥等关键部位铺设防滑垫、设置安全标识等，确保旅客安全出行。

为做好管内京张、京包、唐包等线路降雪应对工作，张家口工务段连夜启动除雪应急预案，特别是针对管内沙城、崇礼、小蒜沟等降雪量较大地区，安排专人现场不间断巡视设备、清除道岔积雪，保证设备状态良好和线路运输安全。衡水工务段积极做好京九、石德、石济等线路的降雪应对工作，对道岔关键部位积雪进行反复清理，实时掌控岔区、曲线等关键地段情况，狠抓防断轨、防冻胀等冬季安全保障措施落实。

中国铁路济南局积极开展除雪除冰作业 确保铁路运输安全畅通

中国铁路济南局集团有限公司（以下简称济南局）第一时间启动应急响应，各系统各单位迅速行动，积极开展除雪除冰作业，确保铁路运输安全畅通。

除雪队轮流对关键道岔区域进行清扫。图片来源：中国铁路铁济南局微信公众号

济南局成立保安全畅通工作领导小组，组织各单位提前检查融雪装置、融雪供电设备、除雪打冰机具等应急保障设备，在济西、济南、兖州北等14个重点车站安排22台除冰电力机车，在青岛、青岛北、济南、济南东、临沂5个动车所安排15组融冰动车组。

济南局各客运站在进站口、出站口、地下通道等处所撒融雪盐、铺防滑垫，及时清扫进出站道路、站台和售票厅门口积雪，在重点位置和关键地段安排专人加强旅客乘降组织。

坚持“防、避、抢”工作要求，济南局加强雨雪天气运输组织、行车指挥和非正常情况应急处置，充分发挥调度应急指挥系统作用，实时共享安全信息；合理调整列车开行方案，重点做好冰雪天气下的动车组限速措施；强化路地联防联控，加强与气象、公安等部门的沟通联系，发挥铁路应急报警电话作用，确保第一时间掌握现场情况。

铁路部门提示，雨雪低温天气，请广大旅客预留充足乘车时间，合理安排出行。具体列车运行信息可通过铁路12306网站、APP或车站公告查询。已购买停运列车车票的旅客，可于30日内，通过中国铁路12306网站、APP等渠道，办理退票手续。

(责编：王连香、吕骞)

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