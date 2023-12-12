人民网北京12月12日电 （记者申佳平）深圳与哈尔滨高新区通过整体委托“飞地”模式共建深哈产业园区，“带土移植”深圳政策，实现南北共赢；上海张江高新区与兰州、白银高新区通过“平台+服务”模式，探索东西部科技合作新路径……在工业和信息化部今日举行的“发挥国家高新区作用 加快推进新型工业化”新闻发布会上，工业和信息化部规划司副司长吴家喜介绍，通过园区共建、异地孵化、产业链协同等方式，国家高新技术产业开发区（以下简称“国家高新区”）不断强化东西合作、南北互动。

据介绍，截至2023年11月，国家高新区总数达178家，依托66家国家高新区建设了23家国家自主创新示范区（以下简称“自创区”）。前三季度，国家高新区GDP达到12.33万亿元，同比名义增长7.11%。

“国家高新区已成为我国优化重大生产力布局，落实国家区域重大战略和区域协调发展战略的主要阵地。”吴家喜指出，国家高新区主动融入国家区域重大战略，充分发挥示范引领和辐射带动作用，京津冀7家国家高新区围绕电子信息和生物医药等产业领域共同打造一批万亿级产业集群，长三角36家国家高新区生物医药产业规模超过全国一半，粤港澳大湾区14家国家高新区催生了先进材料等一批万亿级产业集群。

同时，国家高新区推动解决区域不平衡问题，在促进区域协调发展中发挥了重要作用。吴家喜透露，截至目前，深哈产业园区已成功复制深圳新型产业用地等45项政策；累计注册企业395家，数字经济企业集聚度达60%以上。兰州、白银高新区集聚各类生物医药企业200多家，实现产值200多亿元。

吴家喜表示，下一步，工业和信息化部将推动国家高新区进一步服务国家战略需求，深化跨区域合作。

一方面，聚焦国家区域重大战略，推动高水平协同创新和产业协作。围绕京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展等国家区域重大战略，支持国家高新区通过联盟等方式，促进优势互补、资源共享、项目共建、政策互通。引导国家高新区推动区域创新链、产业链、供应链等深度融合，共同培育具有核心竞争力的世界一流企业和世界级产业集群。

另一方面，围绕促进区域协调发展，深化推广东西合作、南北互动机制。支持东部国家高新区与中西部、东北地区国家高新区设立跨区域协同创新共同体、产业转移示范平台。引导更多国家高新区通过园区共建、异地孵化、飞地经济等方式，辐射带动欠发达地区走创新驱动发展道路。

(责编：申佳平、吕骞)

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