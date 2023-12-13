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行业标准管理新规出台 防范利用行业标准限制竞争

2023年12月13日08:23 | 来源：光明日报
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原标题：行业标准管理新规出台 防范利用行业标准限制竞争

本报北京12月12日电（记者陈海波）市场监管总局日前发布新修订的《行业标准管理办法》，将于2024年6月1日起施行。办法修订的一个重点是防范利用行业标准限制竞争，禁止利用行业标准设置奖励资格、许可认证、审批登记、评比达标等事项，以及实施妨碍商品和服务自由流通等排除、限制市场竞争的行为，促进持续优化营商环境，释放经营主体活力。

行业标准化工作对于完善标准化制度规则，建设高标准市场体系，促进市场公平竞争，推进全国统一大市场建设进程具有重要意义。办法聚焦政府职能转变，推动标准化改革创新，强化标准协调配套，为破除行业垄断和市场限制提供规范支撑，以标准化工作引领和支撑全国统一大市场建设进程。

除了对防范利用行业标准限制竞争作出明确规定外，办法还系统构建行业标准监管制度，增加国务院有关行政主管部门自我监督、国务院标准化行政主管部门监督抽查、通过投诉举报渠道进行社会监督等相关要求，完善行业标准管理的法律责任。此外，促进行业标准依法公开，明确规定行业标准公开的主体责任，鼓励通过全国标准信息公共服务平台公开行业标准文本，供公众查阅。

(责编：杨曦、陈键)
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