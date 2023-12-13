原标题：国家高新技术产业开发区总数达178家

本报北京12月12日电（记者刘坤）在工业和信息化部12日举行的新闻发布会上，工业和信息化部规划司副司长吴家喜表示，截至2023年11月，国家高新技术产业开发区总数达178家。前三季度，国家高新区生产总值达12.33万亿元，同比名义增长7.11%；国家高新区新注册企业57.63万家，占全国新注册企业的22%，同比增长18.59%，其中民营企业占比超过96%。

会上发布的数据显示，近年来，国家高新区发挥高质量发展先行示范作用，成为经济发展的重要引擎；培育壮大高科技产业集群，成为保障产业链供应链安全的重要基石；强化创新策源和关键核心技术突破，成为高水平科技自立自强的有力支撑。从基地平台看，国家高新区聚集了近80%的全国重点实验室、70%的国家制造业创新中心。从研发投入看，国家高新区企业研发投入超万亿元。从成果产出看，智能机器人、卫星导航等一批引领性原创成果在高新区加速产业化。

工业和信息化部火炬中心副主任李有平表示，将推动更多国家战略科技力量和重大创新基地平台向国家高新区布局。支持国家高新区聚焦特色优势产业，深入推进强链延链补链，支持有条件的国家高新区深度参与建设国家先进制造业集群。

吴家喜介绍，鼓励国家高新区实施一批引领型重大项目，强化新兴产业发展的科技支撑。支持国家高新区面向前沿科技和产业变革领域前瞻部署一批未来产业。

(责编：杨曦、陈键)

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