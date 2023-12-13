原标题：高科技产业化助力中国式现代化 第四届中国高科技产业化高峰会议在京召开

12月10日，第四届“中国高科技产业化高峰会议”在北京经济技术开发区举办。本届大会以“创新·生态·共赢”为主题，以“高科技产业化助力中国式现代化”为核心。大会主席由中国科学院院士、科技部原部长徐冠华和原航天工业总公司总经理、国家航天局首任局长刘纪原担任。

王恩东院士、彭苏萍院士、范瑞祥院士、张平院士、科技部火炬高技术产业开发中心原主任贾敬敦等作大会主题报告，从方兴未艾的人工智能大算力、运载火箭技术，到5G/6G技术、能源技术应用……为践行创新驱动发展国家战略、提高科技成果转化和产业化水平建言献策，提出中国思考和中国答案。

会议期间，与会代表围绕大数据、新能源、高端装备等前沿科技产业，通过3个平行分论坛和1个科技路演开展深入交流探讨。据统计，有来自国内外的行业代表共计近千人参加本届大会，为高科技产业化发展和国家科技产业政策传播带来积极影响。本届大会的成功举行，为中国高科技项目的孵化、转化和产业化构建了新起点。

会议由中国高科技产业化研究会、北京经济技术开发区科技创新局和北京亦城合作发展基金会主办，北京中高会科技集团有限公司和北京亦城博大科技服务有限公司承办。

氢能源分论坛由新研氢能源科技有限公司主办。医学大数据政策与产业分论坛由中金数据集团有限公司主办。高端装备技术与产业化分论坛由北京金隅兴港科技发展有限公司、北京工业大学科技成果转化中试基地和亿九天工 (北京) 科技发展有限公司主办。第二届“智前沿，主未来”科技成果转化路演大会由中国高科技产业化研究会、北京经济技术开发区科技创新局、北京亦城合作发展基金会和北京启航创业投资管理有限公司主办。

中国高科技产业化研究会副理事长冯记春介绍，本届论坛旨在汇聚各方智力，探讨如何进一步推动从科技成果到产业化， 并 动员社会各方面的力量，实现创新链、产业链、 资金链、人才链的深度融合。

他表示，近年来，中高会在推动高新技术产业化的过程中，坚持创新，勇于开拓，采取了大量有效措施，也取得了喜人的成效，积累了许多成功案例，获得政府有关部门、科研机构以及相关行业企业的高度认可。（记者 赵磊）

(责编：董童、杨迪)

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