李 禾

原标题：科技让治水有了“千里眼”

打开浙江省绍兴市上虞区河湖长智能化监管平台（以下简称监管平台），可以看到上虞区的全景地图。这张地图集中展示了全区的主要水系、污水管网和22个水质自动监测站，让全区水域状况一目了然。

近日，上虞区水利局副局长朱东海在接受科技日报记者采访时表示，监管平台已经成为河湖长效管理的“千里眼”“顺风耳”。通过监管平台，上虞区打造“水环境监管”“水污染防治”“水安全保障”“水域岸线治理”“水生态修复”五大高频场景，汇集来自全区水利、生态环境、水务等多个部门的涉河涉污数据，完整、系统、综合反映河流状况和各类涉水问题事件，为上虞实现科技治水、智慧治水提供数据支撑。

作为典型的江南水乡，上虞现有河道1448条，河道总长1961.2公里，还有湖泊、水库、池塘等。如果采用传统的人工巡查，不仅费时费力，而且容易在一些道路不通或沿河施工处造成巡查盲区。

“通过后台视频，我们可以实时查看河道现状，在最短时间内解决群众最关心的涉水问题，提升河道管理的整体效能。”该监管平台值班人员说，通过平台自动派单、全程督办、实时评价，上虞区水利局大幅提升了涉水事件的处置时效和效果。其中，单一事件处置时间最快可缩短至10分钟，农村生活污水处理、污水零直排等一般设施维护时间缩短至半小时，案件调查督办时间由原来的平均3天缩短至1天。

该监管平台是上虞探索河湖长制工作整体智治、高效协同的创新举措之一。

今年年初，上虞正式投用曹娥江智慧监管应用系统，通过安装高位鹰眼、水位识别球机、AI智能音柱等，对曹娥江沿岸等150余个点位进行监管保护。该系统特别加强了对河湖岸线、防汛观测、河湖断面等监测监控，并对重点河湖水体、生态、岸线变化等加强监测预警，增强河湖视频智能分析和预判预警能力，提升水资源的利用率和水旱灾害防御能力，实现区域内防洪排涝、水环境统一调度的智慧化管理。

走进上虞区西横河，记者看到一艘身长近1米的无人船正在河面穿梭，对水质进行实时监测；同时，一架无人机也正在河面上空，对河道、河岸保洁情况实施精准扫描……近年来，上虞区应用北斗高精定位和人工智能技术，依托无人机、无人船、智能船等终端设备对河流进行智能巡检，发现问题实时推送至各级河长和相关水域责任人。

河长可以依托“绍兴河长通”App，利用GPS清晰记录巡河轨迹，通过手机拍照即时上传沿途发现的问题等，实现精准掌上管河、线上线下同频互动，打造“河畅、水清、岸绿、景美、人和”的河湖新面貌。

据统计，今年以来，上虞区河长已累计巡河近5万人次，发现问题67个，问题处理率100%。上虞也成功创建省级“美丽河湖”14条（个），建成“乡村美丽河湖”106条。

(责编：杨曦、陈键)

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