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记者去哪儿：畅通科技金融服务渠道 “撬动”企业科创动能

人民网记者 车柯蒙 王天乐
2023年12月13日08:44 | 来源：人民网
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冬日，走进深圳一家专注于信息安全服务的科创企业，企业员工正忙着为客户提供网络安全解决方案。

“我们公司于2014年成立，目前服务行业客户和大中型客户超过500家。”深圳市常行科技有限公司创始人郭义告诉《记者去哪儿》栏目。据了解，通过9年时间，常行科技成长为国家级高新技术企业及“专精特新”中小企业，而这背后，离不开科技金融的支持。

“2019年遇到CPU限购的问题，需要垫资，资金压力很大。当时我们从来没有找过银行贷款，搜寻了一圈发现传统的银行贷款模式大多需要抵质押物。后来了解到微众银行有专门为小微企业推出信用贷款服务，我们通过这个方式贷到了企业的第一笔贷款，解了燃眉之急。”郭义说。

郭义口中的金融服务如何“撬动”企业科创动能？作为我国技术创新的主要载体和经济增长的重要推动力量，科技型企业尤其是其中的中小微企业经常面临融资难的问题，如何以金融支撑科技型企业更好发展备受关注。

今年以来，相关政策频频发力，金融“活水”持续流向科技创新一线。中央金融工作会议要求“做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章”，进一步做出以金融服务科技型企业高质量发展的针对性部署。此外，国务院常务会议审议通过《加大力度支持科技型企业融资行动方案》。会议强调，要引导金融机构根据不同发展阶段的科技型企业的不同需求，进一步优化产品、市场和服务体系，为科技型企业提供全生命周期的多元化接力式金融服务。

“科创企业在生命周期不同阶段呈现出差异化的需求，同时面临着资金、人才、技术、资源等多方面难点。”据微众银行科创金融部副总经理袁伟佳介绍，该银行发挥数字科技的特色优势，于2017年推出线上无抵押企业流动资金贷款产品，并且针对科创企业重研发、轻资产等特性，打造了专注于服务科创型中小微企业、双创主体及战略性新兴产业发展的差异化特色科创金融服务。

“与此同时，针对科创企业客户对股权融资的需求，我们打造了为科创企业服务的投融资综合平台——微创投平台，以良性的股权+债权的融资组合模式更好地助力企业成长，进一步打通科创企业股权融资和债权融资多个资金通道。”袁伟佳表示。

当前，随着科技型企业的投融资渠道进一步拓宽，无数像常行科技一样的科技型中小微企业，正受益于银行的金融服务，焕发出新的活力。

常行科技所在的深圳，经营主体呈现出数量多、活力足、创新能力强的特点。这背后，也离不开科技金融支持举措为科创企业营造的良好成长环境。

记者了解到，为畅通科创企业的融资渠道，今年5月，深圳市起草了《关于金融支持科技创新的实施意见（征求意见稿）》，进一步提出了鼓励银行机构为“20+8”产业集群和“专精特新”企业开辟信贷绿色通道，推出专属信贷产品，探索“股权+债权”“贷款+外部直投”等模式解决科技创新企业的融资需求。

如今，相关政策正进一步激发企业创新动能。

“深圳股交致力于通过区块链、大数据等技术应用，开发了政策通线上智能匹配产品，利用政策自带企业画像的属性，增强了区域市场科创企业画像数据沉淀的能力，输出更加精准的企业画像，助力投融资双方高效对接。”深圳前海股权交易中心副总经理吴嘉淇告诉《记者去哪儿》栏目，今年以来，深圳信贷总量合理增长，稳固有力支持深圳经济运行持续好转。

业界专家认为，当前，科技金融正以技术创新与模式变革提升金融服务实体经济效率。

北京大学普惠金融与法律监管研究基地副主任顾雷在接受《记者去哪儿》栏目采访时表示，畅通的融资渠道是科技创新和中小企业高质量发展的重要保障。不仅可以为中小企业科技创新活动提供充足的资金支持，还能为化解创新风险提供金融工具和制度安排。

顾雷进一步阐述，从市场实践看，科技型企业大都有旺盛的融资需求，但在融资条件、风险特征和信用水平等方面可能有所不足。金融机构可以创新授信模式，从传统的重抵押、重担保授信模式向注重企业资信状况、交易数据、资金流向、项目优劣、上下游供应链等的多维度全景式授信模式转型，提高金融服务科技的质效。同时，还可以推出更多为科技型中小企业量身定做的信贷产品，比如无还本续贷、随借随还贷、创新积分贷、无抵押信用贷等新型信贷产品，提升中小企业用款便利性，缓解中小企业融资难、融资贵问题，助推科技型中小企业稳步、持续发展。

(责编：杨曦、吕骞)
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