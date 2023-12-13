王媛媛、陈碧琪

当前，养老问题成为全社会关注的焦点。为了适应老年人的需求，异地养老正悄然兴起，越来越多的老年人选择“冬南夏北”候鸟式养老方式。

老年人在异地养老最关注什么？如何借助市场力量加大优质养老服务供给？如何在异地养老机制探索方面为全国提供经验和模板？聚焦异地养老产业高质量发展，记者近日在北京、黑龙江、海南等多地展开调研。

“冬南夏北，寒来暑往”候鸟式养老兴起

冬季来临之际，许多北方老人便打点行装，选择去气候温暖的城市躲避严寒。夏季到来之时，这些老年人则前往凉爽干燥的北方，享受宜人的气候和自然环境。亲朋好友相伴而行，就像成群结队的候鸟，“冬南夏北，寒来暑往”。

“当东北寒风凛冽、大雪纷飞时，海南依旧温暖如春。”到海口异地养老已有一年时间的寇先生反复向记者强调当地自然环境的优越性，“春暖花开”是他用到最多的词。寇先生说：“在海南养老的体验感很好，年龄大了，养好身体是第一位。”气候和生活成本是他选择在海口养老的主要原因。

国家统计局数据显示，2022年我国60岁及以上人口28004万人，占全国人口的19.8%，其中65岁及以上人口20978万人，占全国人口的14.9%。记者调研发现，随着我国老龄化程度加深，异地康养、候鸟式养老成为不少“活力老人”的选择，康养旅居产业的市场需求不断扩大。

黑龙江省民政厅厅长董濮表示，随着受教育程度更高、收入水平更高、健康状况更好的城镇“60后”陆续退休，旅居需求正在向专业化、个性化和品质化方向发展，旅居康养服务需求有着巨大空间，养老服务市场将成为一片广阔“蓝海”。

董濮介绍说，现在很多60岁以上的老年人有较好的财富积累和社会保障，对养老有着更多的期待和要求，不仅要养老，更要享老，更容易接受生态养老、健康养老、旅居养老等多元模式。

海南欧美同学会会长康耀红认为，旅居康养中，健康是目标，养护是手段，而旅居是追求康养的特别途径，异地旅居康养融合了旅游、养老和健康三个元素。“很多人的旅居是出于健康的需要，比如黑龙江和海南的‘候鸟人群’，海南独特的气候、环境优势使其成为黑龙江和众多北方城市不可替代的旅居康养目的地。”康耀红说。

黑龙江省社会康复医院院长马荣对记者表示，近年来，随着生活条件的提高，很多老年人选择异地养老来提升幸福感，当地的地域特色、人文环境等成为吸引老年人异地养老的主要因素。“每年夏季，很多南方的老年人选择到黑龙江异地养老，时间1到3个月不等，当地的养老公寓可以为他们提供包括医疗在内的一揽子服务。”马荣说。

各地探索康养旅居新模式

随着异地旅居康养的新型养老方式逐渐成为时下银发人群的生活新风尚，已有不少地区加快发展异地康养旅居产业。记者调研发现，近年来，黑龙江、北京、海南等地都出台了措施，鼓励老年人“冬南夏北”候鸟式养老。

近日，在“增进首都民生福祉——北京市完善养老服务体系系列政策”新闻发布会上，北京市民政局副局长郭汉桥介绍说，北京市立足多元需求，积极构建居家社区养老、机构养老、旅居养老三种形态相互衔接补充的养老服务工作新格局。旅居养老方面，将依托京津冀养老服务协同机制和京琼养老服务合作机制，发展质优价廉的异地康养社区和旅居养老，推动建立北京老年人“冬南夏北”候鸟式养老服务工作机制，鼓励支持北京老年人冬季到海南，夏季到河北、内蒙古等北方地区候鸟式旅居养老，满足90%以上活力老年人多层次、多样化的养老服务需求。

据悉，黑龙江省委、省政府正把握机遇，不断完善基本养老服务体系，促进养老事业和养老产业协同发展。目前，黑龙江的13个地市与全国126座城市达成旅居康养联动合作意向，省内28家旅居康养机构共同成立了黑龙江高端旅居康养机构共联体。黑龙江还与广东等14个省份的民政厅（局）签订旅居康养合作框架协议，形成多方联动的“旅居+康养+N”省际合作格局。

科技和品牌也在赋能异地养老产业发展。“好的康养品牌有数智赋能，其创新力、影响力、传播力将会大大提升。”国务院参事室特约研究员、中国劳动学会会长杨志明表示，品牌是可溢价的无形资产，数实融合使旅居康养在品牌创新的赛道上增值。

董濮表示，要以品牌信用赋能旅居康养领域，促进融合发展，带动养老产业高质量发展。黑龙江省委、省政府紧紧围绕“幸福龙江”建设，不断完善基本养老服务体系，倾力打造“民政牵挂·守护夕阳”“龙江家门口的幸福养老”的同时，大力发展“南来北往、寒来暑往”的候鸟式旅居康养产业，创新打造“旅居康养·乐享龙江”“走出家门的幸福养老目的地”双品牌，促进黑龙江养老事业和养老产业协同发展。

异地养老还需强化机制保障

不过，记者调研中也发现，不少候鸟式养老的老年人在享受异地优越的自然环境时，有时也会遇到一些生活上的不便。比如，寇先生表示，自己来自黑龙江鹤岗市，为了生活方便想办理海口的户口，但由于不满足当地的落户条件，暂时还未能落户。

来自山东的孙先生表示，正在三亚养老的父母最关心异地医疗问题。“目前不同地区对于异地医保的具体细则还存在差异”，他期待不同地区可以细化、优化区域协调合作机制。

黑龙江善行医疗科技有限公司副总经理敬长红表示，异地养老服务有着广阔的市场空间，但与旅居养老客群相关的异地医疗服务、家政服务、情感关怀服务、心理咨询服务等还面临一些堵点，需要政府和社会共同努力，打造更好的合作机制，为异地旅居康养老人强化保障。

记者发现，在加强异地养老的区域协调合作方面，已有地区在行动。在近期举办的2023中国企业家博鳌论坛上，黑龙江省民政厅和海南省民政厅签署了黑龙江省-海南省旅居养老合作框架协议，双方将在加强组织领导、建立沟通交流机制、建立品牌输出机制、建立异地养老共享机制、养老服务标准评定结果互认机制等方面展开合作。

中国政法大学金融专硕中心主任胡继晔对记者说：“北方的冬天的确太冷了，到温暖地方过冬的美好愿望，催生了异地养老的广阔需求。”随着人口老龄化的加深，异地康养行业大有可为。

(责编：申佳平、陈键)

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