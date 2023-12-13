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第40次南极考察丨“雪龙2”号完成卸货任务离开罗斯海新站

周圆
2023年12月13日09:25 | 来源：新华网
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北京时间12日晚，执行中国第40次南极考察任务的“雪龙2”号在罗斯海新考察站完成物资卸运和人员登陆工作，并接上23名韩国考察队员，驶向新西兰利特尔顿港。

12月3日，“雪龙2”号为“天惠”轮破冰引航（无人机照片）。新华社发（祝贺摄）

据悉，停靠新站期间，“雪龙2”号转送73名队员上站，接1名队员回船，累计卸运6个集装箱、驳送150吨站用燃油至新站，回运4个集装箱。

12日下午，“雪龙2”号前往韩国张保皋站，帮助运送23名韩国考察队员前往利特尔顿港。接下来，“雪龙2”号将在利特尔顿港完成物资补给，并接上大洋考察队员执行大洋调查和监测任务。

装载新站建设物资的“天惠”轮目前已完成约三分之一货物的卸运，预计15天内将完成全部物资卸运。

中国第40次南极考察由自然资源部组织，本次考察的一个重要方面是开展国际南极科学前沿领域合作研究，并与多国开展后勤保障方面的国际合作。

(责编：申佳平、陈键)
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