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《“智”造与城——合肥篇》：强化数字赋能 引领“智”造未来

2023年12月14日11:10 | 来源：人民网
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近年来，以物联网、大数据和人工智能为代表的新一代信息技术与传统建造行业加速融合，推动我国建筑业转型升级，站上高质量发展的全新起点。近期，人民网推出《“智”造与城》系列视频，依次走进北京、深圳、成都、南京、乌鲁木齐、西安、合肥，透过镜头展示了一个个关于智能建造与城市发展的生动案例，助力智能建造与建筑工业化协同发展。

本期人民网《“智”造与城——合肥篇》实地走访合肥滨湖国际会展中心二期项目、合肥庐阳三馆项目、安徽医科大学新医科中心（新校区）项目等，进一步展现数字赋能、智能建造的新实践。

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《“智”造与城——乌鲁木齐篇》：以智能建造之力促进可持续发展

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(责编：董童、高雷)
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