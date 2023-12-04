建筑业是国民经济的支柱产业，为我国经济持续健康发展提供了有力支撑。面向未来，以更智能、更高效、更环保的智能建造助力“中国建造”，是推进建筑业科技创新的主要途径。近期，人民网推出《“智”造与城》系列视频，旨在展示城市智能建造成果，助力智能建造与建筑工业化协同发展。

本期人民网《“智”造与城——西安篇》实地走访西安奥体中心、陕西大剧院、西安国际会展中心等项目，为大家展示智能建造与城市数字化转型发展的探索路径。

相关新闻：

《“智”造与城——北京篇》：智能建造让城市更智慧

《“智”造与城——深圳篇》：智能建造激发建筑业高质量发展新动能

《“智”造与城——成都篇》：智能建造让城市更幸福宜居

《“智”造与城——南京篇》：智能建造助力历史古城焕发新颜

《“智”造与城——乌鲁木齐篇》：以智能建造之力促进可持续发展

(责编：董童、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经