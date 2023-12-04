《“智”造与城——西安篇》：让“智慧”唤起文化古城新活力
2023年12月04日16:07 | 来源：人民网
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建筑业是国民经济的支柱产业，为我国经济持续健康发展提供了有力支撑。面向未来，以更智能、更高效、更环保的智能建造助力“中国建造”，是推进建筑业科技创新的主要途径。近期，人民网推出《“智”造与城》系列视频，旨在展示城市智能建造成果，助力智能建造与建筑工业化协同发展。
本期人民网《“智”造与城——西安篇》实地走访西安奥体中心、陕西大剧院、西安国际会展中心等项目，为大家展示智能建造与城市数字化转型发展的探索路径。
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(责编：董童、高雷)
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