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 第六届人民网内容科技创业大赛公告（第三号） 

2023年12月18日15:53 | 来源：人民网
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第六届人民网内容创业大赛复赛已于2023年12月12日成功举办，共有58个项目参加路演。在复赛中，参赛项目展现了较高的创业精神和专业素养，集中展示了项目的商业模式、市场前景以及团队能力。

复赛按照公开、公平、公正的原则，由行业专家、专家学者、投资人等组成的评委团，从产品、服务的特点，内容与科技融合，团队能力和经营管理，社会价值、商业模式、投资价值等维度对参赛项目进行评分。经过激烈角逐，最终30个项目晋级决赛。

现将第六届人民网内容科技创业大赛决赛入围结果公告如下（排名不分先后）：

序号

项目名称

公司名称

1

02WEB云原生图形引擎

北京元一畅想科技有限公司

2

AI大模型加持下的商用服务机器人

麦岩智能科技(北京 )有限公司

3

BESAFE 建筑业智能安全助理

鸱吻智安科技（北京）有限公司

4

Filmaction 智影

北京瀚皓科技文化有限公司

5

HighBug-大棋型辅助编工具

北京一平方科技有限公司

6

Solart Tech-中国文化数字化 AIGC

北京素鳞科技产业有限公司

7

北斗三期四模十一频卫星导航SOC芯片产业化

北斗云计算信息技术有限公司

8

打造全球第一家数字模具灯塔工厂

福建安世九鑫数字科技有限公司

9

大象漫步AIoT数字施工平台

北京万象智联科技有限公司

10

高质量数据助力人工智能发展

北京晴数智慧科技有限公司

11

化合物半导体智能缺陷检测装备

清软微视 (杭州) 科技有限公司

12

基流科技

北京基流科技有限公司

13

基于RISC-V内核的自主可控车规MCU

上海芯车无线半导体科技有限公司

14

基于光谱农业的乡村振兴领航者

广州新秾科技有限公司

15

基于人工智能与数据驱动的元宇宙智慧平台

四川见山科技有限责任公司

16

基于智能算法的沉浸式认知训练系统

北京瑞帆科技有限公司

17

脑机AI技术原创与产业化先行者

华南脑控（广东）智能科技有限公司

18

汽车自动驾驶 4D 毫米波雷达

上海蛮酷科技有限公司

19

人工智能结构工程师

北京合木智构科技有限公司

20

神经电信号解码与手势识别隔空交互平台

北京雪梦未来科技有限公司

21

时空定位感知网

罗维智联 (北京)科技有限公司

22

数字城市 XR 平台

杭州数字章鱼科技有限公司

23

特种智能无人机与无人机反制

四川宝天智控系统有限公司

24

通用型无人驾驶方案引领者

世光智联科技（厦门)有限公司

25

新一代 AI 决策软件降低制造业成本 30%

上海剑及智能科技有限公司

26

行业领先的 AIoT 全场景 MaaS 服务供应商

杭州旷维炬锐科技有限公司

27

医学实时动态AI超声影像智能诊疗

北京视知觉智能科技有限公司

28

医者

北京医者信息科技有限责任公司

29

云记APP

深圳技德应用技术有限公司

30

中国机器视觉电工-配电互联网平台

山东海瑞智慧数据科技有限公司

人民网内容科技创业大赛赛事组委会

2023年12月18日

(责编：董童、高雷)
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