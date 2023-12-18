第六届人民网内容科技创业大赛公告（第三号）
第六届人民网内容创业大赛复赛已于2023年12月12日成功举办，共有58个项目参加路演。在复赛中，参赛项目展现了较高的创业精神和专业素养，集中展示了项目的商业模式、市场前景以及团队能力。
复赛按照公开、公平、公正的原则，由行业专家、专家学者、投资人等组成的评委团，从产品、服务的特点，内容与科技融合，团队能力和经营管理，社会价值、商业模式、投资价值等维度对参赛项目进行评分。经过激烈角逐，最终30个项目晋级决赛。
现将第六届人民网内容科技创业大赛决赛入围结果公告如下（排名不分先后）：
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序号
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项目名称
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公司名称
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1
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02WEB云原生图形引擎
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北京元一畅想科技有限公司
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2
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AI大模型加持下的商用服务机器人
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麦岩智能科技(北京 )有限公司
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3
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BESAFE 建筑业智能安全助理
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鸱吻智安科技（北京）有限公司
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4
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Filmaction 智影
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北京瀚皓科技文化有限公司
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5
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HighBug-大棋型辅助编工具
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北京一平方科技有限公司
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6
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Solart Tech-中国文化数字化 AIGC
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北京素鳞科技产业有限公司
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7
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北斗三期四模十一频卫星导航SOC芯片产业化
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北斗云计算信息技术有限公司
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8
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打造全球第一家数字模具灯塔工厂
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福建安世九鑫数字科技有限公司
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9
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大象漫步AIoT数字施工平台
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北京万象智联科技有限公司
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10
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高质量数据助力人工智能发展
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北京晴数智慧科技有限公司
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11
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化合物半导体智能缺陷检测装备
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清软微视 (杭州) 科技有限公司
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12
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基流科技
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北京基流科技有限公司
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13
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基于RISC-V内核的自主可控车规MCU
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上海芯车无线半导体科技有限公司
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14
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基于光谱农业的乡村振兴领航者
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广州新秾科技有限公司
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15
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基于人工智能与数据驱动的元宇宙智慧平台
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四川见山科技有限责任公司
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16
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基于智能算法的沉浸式认知训练系统
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北京瑞帆科技有限公司
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17
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脑机AI技术原创与产业化先行者
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华南脑控（广东）智能科技有限公司
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18
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汽车自动驾驶 4D 毫米波雷达
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上海蛮酷科技有限公司
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19
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人工智能结构工程师
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北京合木智构科技有限公司
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20
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神经电信号解码与手势识别隔空交互平台
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北京雪梦未来科技有限公司
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21
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时空定位感知网
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罗维智联 (北京)科技有限公司
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22
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数字城市 XR 平台
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杭州数字章鱼科技有限公司
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23
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特种智能无人机与无人机反制
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四川宝天智控系统有限公司
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24
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通用型无人驾驶方案引领者
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世光智联科技（厦门)有限公司
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25
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新一代 AI 决策软件降低制造业成本 30%
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上海剑及智能科技有限公司
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26
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行业领先的 AIoT 全场景 MaaS 服务供应商
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杭州旷维炬锐科技有限公司
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27
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医学实时动态AI超声影像智能诊疗
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北京视知觉智能科技有限公司
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28
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医者
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北京医者信息科技有限责任公司
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29
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云记APP
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深圳技德应用技术有限公司
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30
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中国机器视觉电工-配电互联网平台
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山东海瑞智慧数据科技有限公司
人民网内容科技创业大赛赛事组委会
2023年12月18日
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