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产业观察：加强工业气体创新研发 助力制造业高质量发展

焦磊
2023年12月19日14:49 | 来源：人民网
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近年来，随着需求市场的持续扩张，产业结构的不断完善，我国工业经济保持较快增长，对国民经济平稳增长形成有力支撑。这催生出对工业气体产品的巨大需求。

工业气体作为现代工业的基础原材料，广泛应用于钢铁冶炼、石油加工、航空航天、汽车及运输设备等领域，对国民经济发展有着战略性先导作用，被称为“工业的血液”。根据应用领域的不同，工业气体可分为大宗气体和特种气体两大类。

从市场需求来看，据公开资料显示，在2020年的国内工业气体需求中，大宗气体需求占比约为80%，特种气体需求占比为20%，其中电子特气占60%。近年来，随着国内电子产业的迅速发展及相关政策推动，以电子特气为代表的特种气体市场份额正在逐年提高。

天眼查数据显示，截至目前，全国工业气体相关企业3050余家；其中，2023年1至10月，新增注册相关企业60余家；从地域分布来看，江苏以480余家位列区域首位；广东与河北分别拥370余家、180余家，位居二、三位。

工业气体相关企业区域分布。图片来源：天眼查研究院

工业气体相关企业区域分布。图片来源：天眼查研究院

业内分析认为，鉴于工业气体在工业领域的广泛应用，全球相关行业需求将长期保持稳定增长态势。据弗若斯特沙利文预测，全球工业气体市场规模将由2020年的约1348亿美元扩大至2025年的约1755亿美元。

数据显示，中国已在2020年取代美国成为全球最大的工业气体市场，2020年市场规模237亿美元，占据全球市场的17.6%。据弗若斯特沙利文预测，2025年中国工业气体市场规模将达2325亿元，与美国相比，中国工业气体市场成长动力更加强劲。

天眼查研究院认为，工业气体需求结构不断优化，本质上与产业结构变化较为相关。从传统的金属冶炼、化工能源，到锂电、半导体等新兴行业，工业气体应用领域不断增加，并支持不同产业的发展。

据了解，电子特气在特种气体需求中占比超六成，下游应用领域主要包括集成电路、显示面板、LED、太阳能电池等新兴产业。数据显示，2021年，我国特种气体在工业气体需求占比19%，其中电子特气占据特种气体市场的63%。业内分析认为，随着“双碳”战略及半导体等新兴产业投资不断增加，电子特气需求将持续保持高速增长。

在氢能产业政策的不断推动下，我国氢能特气市场持续扩张。我国是世界上最大的制氢国，国内氢能产业已初步掌握氢能制备、储运、加氢、燃料电池和系统集成等主要技术和生产工艺。此外，我国可再生能源装机量全球第一，在清洁低碳的氢气供给上具有巨大潜力。

随着氢能配套产业的不断发展，国内氢气需求量持续增长，工业领域用氢气占比最高。根据中国氢能联盟预测，在“双碳”战略牵引下，到2030年我国氢气的年需求量将达到3715万吨，在终端能源消费中占比约为5%。到2060年，我国氢气的年需求量将增至1.3亿吨左右，在终端能源消费中的占比约为20%。其中，工业领域用氢占比将占总需求量的60%。

在相关政策推动下，我国工业气体行业快速发展，相关专利申请数量逐渐增加，为市场开发及商业化产品迅速落地打下坚实基础。天眼查专利数据显示，截至目前，我国与工业气体相关的专利申请拥有1400余项；从工业气体所申请专利的类型来看，实用新型940余项，发明专利450余项，外观设计专利为10余项。

天眼查研究院分析认为，中国工业气体行业市场潜力巨大，市场占有量大幅增长，以生产主要原料、助力精密加工、实现节能减排等功能，在特定工艺、设备加工中起着重要作用。随着各行各业需求的提升，将会释放更多工业气体行业发展潜力。在自主创新的大背景下，工业气体作为现代工业的基础原材料，应加强其创新研发，为构建制造业强国筑牢根基。

(责编：郝帅、高雷)
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