黄盛

“企业既有经济责任、法律责任，也有社会责任、道德责任”“只有积极承担社会责任的企业才是最有竞争力和生命力的企业”“食品产业横跨一二三产业、事关国计民生，食品企业履行社会责任的使命更加光荣、责任更加重大”……

日前，市场监管部门负责人、食品行业专家学者和产业代表在由中国食品报社、中国副食流通协会、中国保护消费者基金会主办的第八届中国食品企业社会责任年会上表示，为推动食品企业持续践行社会责任，引领食品产业转型升级和创新发展，经营主体应将履行社会责任融入发展愿景和经营战略，为产业创新发展注入新动能。

“社会责任是国家经济富强、文明发展的要求，是企业实力强劲、精神卓越的体现。”中国食品报社社长黄国胜表示，食品企业履行社会责任要牢固树立大食物观，通过牢固树立和全面践行大食物观，以健康营养、丰富多元、方便味美的创新食品和更加绿色、更加生态、更可持续的食物供给体系，让粮食安全更稳固、食物营养更全面、食物生产更低碳、科技创新更赋能；食品企业履行社会责任要更加注重食品的安全、营养、健康，切实担负起保障食品安全的首责和主责，树立“崇信”的食安理念，严格诚信自律，严守道德底线；倡导“尚俭”的社会风尚，把“厉行节约、反对浪费”贯穿到食品生产经营活动的全过程；努力提升研发能力，优化产品配方，改进加工工艺，提升产品品质，让食品更加安全、美味、营养、健康和丰富多彩，进一步满足人民群众日益增长的食品消费新需求和美好生活新期待。此外，食品企业履行社会责任要积极打造新质生产力，抓住数字经济发展带来的产业跃迁新机遇，以科技创新为引领，大力发展植物基食品、精准营养等代表科技前沿水平的新兴食品产业，通过农业生产方式变革、食物新资源挖掘、加工技术革新、供应链升级、产品多元化创新等途径，加快形成食品行业新质生产力，推动食品产业高质量发展。

“食品产业是民生保障的基石，是经济发展的重要动力。”原中央国家机关工委副书记、中国社会工作联合会会长陈存根表示，食品企业应更加注重生态环境友好与绿色发展，坚持食品生产全过程绿色有机无公害；要树立创新意识，增强新质生产力，食品企业应重视产业创新和新质生产力的培育，倡导绿色生产模式，实现经济与社会效益的共赢；要深化融合发展，助力乡村振兴，食品产业作为国民经济的重要支柱和民生保障的基础产业，应深入推进城乡产业融合发展，以确保稳定的原材料供应，为安全健康食品生产和民生改善带来新活力；要健全完善落实法律法规，加大对食品生产的监管力度，不断强化社会监管和公众参与，确保食品生产健康安全高质量、食品产业发展快速稳定可持续。

工业和信息化部消费品工业司原司长高延敏表示，近年来，随着消费者对食品品质要求的提升，食品企业承担的社会责任越来越重要、越来越艰巨。对于生产制造能力较高的食品企业来说，应承担更多的社会责任，主动提高某些食品营养健康安全指标的水准，联合制定明显高于国家标准或行业标准的团体标准，并按照高水准食品标准进行加工生产，使得更加营养健康安全的优质食品不断出现在市场上，进一步提升人们对食品的消费意愿，实现扩大食品消费的目的。

对于食品企业的社会责任，中国企业联合会、中国企业家协会副理事长刘鹏认为，在法律责任方面，企业要加强“合规意识”，建立完整的制度，对业务相关流程、权限等进行规范化管理，加强风险评估与管理，健全包括内部审计、外部审计、独立监管等在内的监督机制，建立内部调查机制，定期检查和审阅“合规体系”；在道德责任方面，企业要不断提升诚信经营意识、优化诚信建设体系，加强诚信相关技术的应用；在慈善责任方面，企业负责人要提升重视程度，拓展企业慈善活动形式，提高职工的文化认同，持续助力乡村振兴。

也有多位与会人士认为，只有融合了企业经营与社会责任的食品企业，才能创造更高的经济价值、社会价值和环境生态价值，才有可能迈向可持续发展之路。

(责编：郝帅、高雷)

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