人民网北京12月19日电 （焦磊）今年1至10月，我国社会消费品零售总额达38.5万亿元，同比增长6.9%。今年以来，全国消费促进月、国际消费季、金秋购物节等系列活动陆续举办，扩内需、促消费各项政策效应持续显现，消费市场呈现恢复提升的态势。

与此同时，随着消费供给持续优化，消费场景不断创新，国内消费市场也彰显出智能化、多元化、个性化等新亮点。

数字化促进消费更智能

在数字经济高速发展的大背景下，数字技术与各行业加速融合，在满足人们美好生活愿望的同时，助推了消费升级和消费活力的释放。

2020年4月，国家23个部门联合印发《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》，首次提出并部署构建“智能+”消费生态体系，用“智能+”替代了“互联网+”，智能消费进入大众视野。

线上抢券线下消费、云端实现虚拟“试衣”……今年以来，诸多新型消费模式悄然融入市民生活，带来智能化消费场景和美好生活新体验。

消费更个性化、多元化、科技化

当前，我国消费者越来越追求个性化、多元化的消费体验，沉浸体验、悦己经济、宠物经济、露营经济、艺术文创等一批新型消费逐渐成为我国消费增长的新动力。

服饰消费产业具备个性化、多元化消费场景体验的特点，也是拉动消费经济增长的重要板块。例如，数字经济和AI技术的应用，促进了云端试衣获得虚实结合的全感沉浸体验。智能化场景带来的美好生活新体验，正在成为年轻人生活、社交、娱乐的一部分，并迅速引爆消费市场新机遇。

社会消费水平日益提升的基础上，人们对生活品质的追求也推动消费产业持续朝着高质量、科技感方向发展，同时伴随社会意识发展，“她”经济、悦己经济等消费趋势的快速发展，消费市场正在向兼顾实用性和舒适性转变，呈现出个性化、多元化和舒适化的特点，在2023年度“618”电商购物节期间，女性贴身衣物品牌ubras全域销售额近4亿。据了解，因为洞察到传统钢圈内衣尺码繁多、挑选困难，尺码与身体不适配所产生的不舒适体验，ubras推出“无尺码”内衣，为消费者带来更自由的贴身衣物穿着体验。

不仅如此，悦己经济还带动了越来越多的消费者选择“为快乐买单，为情绪加购”。例如，中国人通过红色表达美好愿景和期待，本命年送自己、新年送亲友、送家人等场景，以满满新年仪式感愉悦自己，同时也让悦己经济具备更强社会属性，拉动数字经济不断发展，带动市场消费活力。据了解，ubras今年年末结合新年美好愿望、繁荣和幸福的象征，推出许愿系列大红盒产品，提供高品质舒适产品的同时，助力消费者愈加勇敢追求美好生活。

品质消费引领行业变革

当前，一大批品质型中国品牌加快创新研发、提升设计水平，逐渐成为消费者的主流选择，也成为扩大内需、促进消费的新引擎。

在女性消费领域，打造更受消费者欢迎的品牌得益于科技创新与研发投入的持续发力。据了解，ubras品牌与东华大学联合成立了研发中心，依托校方科研力量与企业产业化资源进行全面合作，其中品牌无尺码内衣采用创新研发的360°智弹面料，同时采用多项科技专利和人体工学设计。除此之外，该中心还将联合研发的创新氨基酸面料、高科技相变恒温技术等应用于品牌秋冬保暖肌底衣等产品，通过不断提升设计和产品研发水平满足市场需求。

在新能源领域，中国汽车工业协会发布的最新数据显示，今年1至10月份，我国新能源汽车出口高达99.5万辆，同比增长99.1%。新能源电池、汽车芯片、车用操作系统等技术攻关和产业化应用持续加速，智能网联汽车准入和上路通行试点开始启动，5G车路协同技术应用不断加快。近年来，中国自主品牌车企紧抓电动化、智能化、网联化转型机遇，实现“换道超车”。

业界专家认为，中国品牌的崛起，离不开企业自身发展，中国品牌近年来在产品质量、设计、营销等方面取得了显著进步，成为赢得消费市场和口碑的关键，也是推动行业产业发展和经济增速的重要推动力之一。

(责编：乔业琼、高雷)

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