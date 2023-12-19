人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

消费新亮点成推动行业发展新引擎

2023年12月19日10:27 | 来源：人民网
小字号

人民网北京12月19日电 （焦磊）今年1至10月，我国社会消费品零售总额达38.5万亿元，同比增长6.9%。今年以来，全国消费促进月、国际消费季、金秋购物节等系列活动陆续举办，扩内需、促消费各项政策效应持续显现，消费市场呈现恢复提升的态势。

与此同时，随着消费供给持续优化，消费场景不断创新，国内消费市场也彰显出智能化、多元化、个性化等新亮点。

数字化促进消费更智能

在数字经济高速发展的大背景下，数字技术与各行业加速融合，在满足人们美好生活愿望的同时，助推了消费升级和消费活力的释放。

2020年4月，国家23个部门联合印发《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》，首次提出并部署构建“智能+”消费生态体系，用“智能+”替代了“互联网+”，智能消费进入大众视野。

线上抢券线下消费、云端实现虚拟“试衣”……今年以来，诸多新型消费模式悄然融入市民生活，带来智能化消费场景和美好生活新体验。

消费更个性化、多元化、科技化

当前，我国消费者越来越追求个性化、多元化的消费体验，沉浸体验、悦己经济、宠物经济、露营经济、艺术文创等一批新型消费逐渐成为我国消费增长的新动力。

服饰消费产业具备个性化、多元化消费场景体验的特点，也是拉动消费经济增长的重要板块。例如，数字经济和AI技术的应用，促进了云端试衣获得虚实结合的全感沉浸体验。智能化场景带来的美好生活新体验，正在成为年轻人生活、社交、娱乐的一部分，并迅速引爆消费市场新机遇。

社会消费水平日益提升的基础上，人们对生活品质的追求也推动消费产业持续朝着高质量、科技感方向发展，同时伴随社会意识发展，“她”经济、悦己经济等消费趋势的快速发展，消费市场正在向兼顾实用性和舒适性转变，呈现出个性化、多元化和舒适化的特点，在2023年度“618”电商购物节期间，女性贴身衣物品牌ubras全域销售额近4亿。据了解，因为洞察到传统钢圈内衣尺码繁多、挑选困难，尺码与身体不适配所产生的不舒适体验，ubras推出“无尺码”内衣，为消费者带来更自由的贴身衣物穿着体验。

不仅如此，悦己经济还带动了越来越多的消费者选择“为快乐买单，为情绪加购”。例如，中国人通过红色表达美好愿景和期待，本命年送自己、新年送亲友、送家人等场景，以满满新年仪式感愉悦自己，同时也让悦己经济具备更强社会属性，拉动数字经济不断发展，带动市场消费活力。据了解，ubras今年年末结合新年美好愿望、繁荣和幸福的象征，推出许愿系列大红盒产品，提供高品质舒适产品的同时，助力消费者愈加勇敢追求美好生活。

品质消费引领行业变革

当前，一大批品质型中国品牌加快创新研发、提升设计水平，逐渐成为消费者的主流选择，也成为扩大内需、促进消费的新引擎。

在女性消费领域，打造更受消费者欢迎的品牌得益于科技创新与研发投入的持续发力。据了解，ubras品牌与东华大学联合成立了研发中心，依托校方科研力量与企业产业化资源进行全面合作，其中品牌无尺码内衣采用创新研发的360°智弹面料，同时采用多项科技专利和人体工学设计。除此之外，该中心还将联合研发的创新氨基酸面料、高科技相变恒温技术等应用于品牌秋冬保暖肌底衣等产品，通过不断提升设计和产品研发水平满足市场需求。

在新能源领域，中国汽车工业协会发布的最新数据显示，今年1至10月份，我国新能源汽车出口高达99.5万辆，同比增长99.1%。新能源电池、汽车芯片、车用操作系统等技术攻关和产业化应用持续加速，智能网联汽车准入和上路通行试点开始启动，5G车路协同技术应用不断加快。近年来，中国自主品牌车企紧抓电动化、智能化、网联化转型机遇，实现“换道超车”。

业界专家认为，中国品牌的崛起，离不开企业自身发展，中国品牌近年来在产品质量、设计、营销等方面取得了显著进步，成为赢得消费市场和口碑的关键，也是推动行业产业发展和经济增速的重要推动力之一。

(责编：乔业琼、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
推进内外贸一体化开展了哪些工作？商务部回应
　　人民网北京12月18日电 （记者孙红丽）国新办18日举行国务院政策例行吹风会，介绍加快内外贸一体化发展有关情况。 会上，对于当前内外贸一体化重点工作以及成效，商务部副部长盛秋平介绍，商务部会同各地区、各有关部门深入贯彻落实党中央、国务院关于推进内外贸一体化的决策部署，主要开展了五方面的工作： 一是工作体系不断健全。…
商务部：企业内外贸一体化发展意愿进一步增强
　　人民网北京12月18日电 （记者孙红丽）在18日下午举行的国务院政策例行吹风会上，商务部副部长盛秋平介绍，2023年前三季度，最终消费支出对经济增长的贡献率达到83.2%。内外贸规则制度进一步衔接，国际标准转化率超过80%，企业内外贸一体化发展意愿进一步增强，2023年前10个月，规模以上工业企业中内外贸一体化经营企业数量同比增长4.7%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部