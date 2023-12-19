原标题：中国一汽大湾区研发院在广东深圳揭牌

记者从中国第一汽车集团有限公司获悉，18日，中国一汽大湾区研发院在广东深圳揭牌成立。研发院将以打造人才高地和创新中心，实现民族汽车自主品牌中国第一、世界一流为发展愿景，构建前瞻技术、关键零部件、先进材料的创新及产业化平台，打造优质核心人才聚集地、原创技术策源地与新型产业模式实践基地。

大湾区研发院将充分发挥深圳新能源与智能网联科技创新、消费前沿与生态聚集等地域优势，吸引紧缺高端人才，聚焦新能源和智能汽车领域前瞻技术、先进材料、功率电子、芯片与车路协同示范五大方向，全力突破高性能算芯融合、柔性传感和柔性光伏电池等技术，建立技术高地。全速推进全固态激光雷达、平面栅碳化硅功率半导体与先进陶瓷材料国产替代等项目。

同日，由中国一汽、东风汽车、长安汽车等27家单位组建的“固态电池产业创新联合体”在深圳成立，覆盖我国多家整车企业、材料领域公司、高校、研究机构，将为我国新能源汽车产业固态电池研发创新提供支撑。

据介绍，我国动力电池在技术和产业规模上处于国际领先地位，固态电池具备优异的安全性能及能量密度提升潜力，是公认的下一代电池技术的发展方向。为掌握固态电池产业关键核心技术，推进以整车需求为牵引、零部件企业驱动、高校科研院所支撑的产学研用贯通融合，“固态电池产业创新联合体”将聚集产业链上下游创新资源全面协同攻关，勠力同心，推动实现固态电池产业高质量发展。

日前，深圳市人民政府与中国第一汽车集团有限公司在深圳签署战略合作协议。根据协议，双方将围绕服务国家重大战略，在前瞻研发、汽车出海、生态建设等重点领域开展战略合作，共建新一代世界一流汽车城和世界一流汽车企业。（记者 张建）

(责编：曹淼、杨迪)

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