原标题：中国中小企业协会指导芝麻企业信用 首次举办“2023中小企业实力标大赛”

中小企业不乏“小而美”“小而强”的存在，但难以证明自己，长期面临着合作难、获取客户信任难等挑战。

日前，在中国中小企业协会的指导下，蚂蚁集团旗下芝麻企业信用开启“2023中小企业实力标大赛”，鼓励广大中小企业及个体工商户应用实力标，助力企业赢得商机。

据了解，今年7月，芝麻企业信用全面开放专为中小企业及个体户服务的企业芝麻实力标。“企业芝麻实力标”将企业经营实力变成一个个简洁易读且可分享的标签，包括信用水平、企业资质、荣誉称号、经营表现等实力证明，展示在各大商业平台，证明自己的实力。

数据显示，不到5个月，近900万企业在支付宝查看了解其“企业芝麻实力标”，引发广泛关注。

中国中小企业协会副秘书长周晟安表示，这是数字技术与普惠理念的深度结合，“企业芝麻实力标”可以成为数字时代的中小微企业的实力通行证。

上千种实力标可展示：中小企业实力不容小觑

据市场监管总局发布的今年前三季度经营主体数据显示，我国经营主体总量再上新台阶，截至2023年9月底，全国登记在册经营主体达1.81亿户，较2022年底增长6.7%。

企业和个体工商户生机勃勃，芝麻企业信用的实力标也是证明。目前该平台已有超过1000种实力标，如“科技型中小企业”“拥有食品制作工艺专利”“连锁直营门店”“优质成长型实体商家”“国家地理标志产品生产企业”“大学生就业贡献”“连续2年芝麻企业信用等级优秀”等，其中，超700万企业及个体工商户已被识别出10个以上的实力标。

芝麻企业信用相关负责人亦醒表示，目前全国近八成的市场经营主体均可上支付宝查询“实力标”，支付宝为实力标提供扫码查真伪服务，当企业主向客户、消费者、上下游伙伴展现带有企业实力标二维码的电子名片或海报时，对方可扫码快速验证，让信任更简单，生意更容易。

中国中小企业协会副秘书长周晟安指出，中小企业实力不容小觑，“企业芝麻实力标”将企业经营实力简洁地显性化展示，切实在商业环节为中小微企业提供助力，值得持续关注和投入。

近900万中小企业关注，多平台展示实力

据介绍，芝麻企业信用开放实力标后，吸引了近900万企业上线查询，许多小企业觉得自己需要实力标，在生意的各个环节、场合使用，用实力赢得信任。

在使用实力标的企业主中，年龄最大的为40后，最小的为00后。来自南宁的00后创业者阮先生，已在信息服务领域创业3年，通过在各个平台展示“企业芝麻实力标”，短短1个月让他获得了超1000位企业新客户。

阮先生表示，支付宝便捷的查询渠道让更多人能查询到他的企业实力信息，潜在客户在查询他的实力标信息后，大概率能转化成他的新客户。现在他在介绍企业时，都会晒一下带有实力标的企业名片。

实力标除了在支付宝展示之外，在用户授权后还可同步显示在1688、青团社、智联招聘、高德等多个平台，帮助企业获得合作伙伴、消费者、潜在客户的认可。

1688商家发展中心总经理王强认为，与企业芝麻实力标合作，有助于促进供应链上下游企业快速地互相了解，双方均可获得更多商机。目前在1688采购平台，已有超过16万家企业展现出了实力标。

在青团社的平台上，企业在展现实力标后，人才咨询量增加了73%以上，撮合成功率增长超25%。青团社运营负责人秦瑶表示，如今年轻一代人才找工作，更注重自己与企业之间的双向选择。在最短时间、最直观呈现企业信用与实力的企业更容易获得人才的青睐。

记者了解到，在不同商业平台中展示的实力标，不乏国家鼓励发展的企业，如科创型企业、绿色企业及供应链上优秀的供应商等等，“企业芝麻实力标”让这些国家鼓励发展的企业，除了享受政策红利外，在商业场景中获得更多商机。

行业人士指出，中小微企业一直是我国经济韧性的重要支撑。随着使用企业的增多，实力标正成为观察中国中小微企业活跃度及经济发展趋势的一个窗口。

(责编：曹淼、杨迪)

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