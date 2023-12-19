人民网北京12月19日电 （记者乔雪峰）12月18日23时59分，甘肃临夏州积石山县发生6.2级地震。对此，交通运输部部长李小鹏作出部署，要求甘肃交通运输部门全力做好抢险救援、灾损排查、保通保畅等各项工作，密切跟踪、全面排查灾区铁路、公路、民航、邮政等受损情况，确保路网通畅，注意安全，防止次生灾害。

记者从交通运输部获悉，19日7时，交通运输部按程序启动II级应急响应，派员参与国务院工作组赶赴灾区指导工作，并调度甘肃、青海等地公路部门，要求排查震中周边路网运行情况，了解核实灾情。

交通运输部还协调驻地周边央企组建应急抢通队伍，摸清应急物资储备中心及战备钢架桥有关情况，做好随时调集支援准备。甘肃省交通运输部门派工作组抵达灾区现场，组织力量对受灾公路进行清理，加强余震监测，防止次生灾害，同时开通应急救援通道，保障救援车辆免费快速通行。截至19日6时，震中周边路网运行基本正常，个别路段路基有塌方，桥梁结构受到一定影响，经初步处置后基本不影响通行。

记者从甘肃省交通运输厅获悉，截至目前，临夏、甘南、兰州及定西等地区，累计出动巡查人员1054人，机械设备278台，对周边公路基础设施进行排查，共摸排桥梁2216座、隧道146道、高边坡543处、涵洞2888处，已完成全部构造物初步排查。同时，临夏、甘南、兰州及定西地区分别准备了30辆大巴车和15辆重型载货汽车随时待命，做好人员转运和物资转移准备。

其中，G310线大河家桥桥头（青海岸）发生山体坍塌，大河家桥支座发生偏移，甘肃省交通运输厅已组织力量对偏移支座进行调整复位。同时青海方面已安排人员、机械设备清理塌方土体，目前发生山体塌方路段已抢通，小型车辆及应急车辆可通行。其它高速公路及普通国省公路暂未发生中断，仍在排查中。

本次地震造成约24条农村公路不同程度受损，截至目前，24条受损农村公路均已打通。

据了解，青海省交通运输部门已排查公路1650余公里、桥梁247座、涵洞106道，出动人员280余人、车辆90余辆。受地震影响，G310连共线大清段K17+000(循化县积石峡)处发生塌方，已于19日3时47分清理完成，因余震风险，傍山侧道路设置警示标志，道路半幅通行；S201五官线K89+300、K92+350（官亭鲍家桥头）、K92+750（大河家桥头）处发生塌方，道路半幅通行。截至目前，震区道路无阻断，道路畅通，后续排查工作正在进行中。

铁路方面，地震发生后，为确保客货列车在管内的运行安全，中国铁路兰州局迅速启动Ⅰ级应急响应，并扣停正在运行的客货列车，封锁受地震影响的相关区段线路。

兰州局立即组织工务、供电、电务、房建等部门对铁路线路设备进行全面排查，最大限度减少地震对铁路运输秩序影响，确保列车运行安全。兰州高铁基础设施段、兰州西工务段、定西工务段、武威工务段、兰州供电段等单位职工采取视频监控回放、步行人工巡视、轨道车添乘检查等方式，对管内铁路线路设备进行全面排查。

此外，兰州站强化现场作业安全卡控，组织车站工作人员引导安抚候车旅客，及时解答旅客问询，做好旅客防寒保暖。经全面排查消除隐患后，已于19日3时04分逐步恢复开通客货列车。

(责编：郝帅、高雷)

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