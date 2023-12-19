原标题：姚洋谈中国经济：乐观者赢得未来 对中国经济增长抱有信心

12月15日，由智联招聘发起的“新动能·新职场”2023中国年度最佳雇主颁奖盛典暨中国人力资本国际管理论坛在成都金牛区启幕。人力资源和社会保障部原副部长、中国人才研究会会长何宪，成都市人社局党组成员、副局长亓国荣出席16日的论坛活动并致辞。中国科学院院士、上海华科智谷人工智能研究院院长何积丰出席活动并做主题演讲。2023中国年度最佳雇主评委会主席、北京大学国家发展研究院院长姚洋，美国著名经济学家、2000年诺贝尔经济学奖得主詹姆斯·赫克曼，中国人才研究会副会长、中国人民大学中国就业研究所所长、教育部“长江学者”特聘教授曾湘泉，著名经济学家任泽平，内蒙古伊利实业集团股份有限公司副总裁苏玉峰等各领域大咖齐聚一堂，共话新动能驱动下职场的全新格局，展望长期主义下的智能产业发展。

2023中国年度最佳雇主评委会主席、北京大学国家发展研究院院长姚洋带来《中国经济的复苏逻辑》主题演讲，分享中国经济背后的政治学逻辑，巩固人们对中国未来经济发展的信心。

回顾2023，中国经济走出一条回升向好的复苏曲线。据有关数据，今年前三季度，我国国内生产总值同比增长5.2%，前11个月，全国居民消费价格指数同比上涨0.3%。消费对经济增长的贡献上升，在国内大循环中的主体作用增强。国际收支基本平衡。

在姚洋看来，中国经济在波折中恢复，长期增长仍有潜力。他认为明年中国潜在的增长速度，预计增速在5%-5.5%。姚洋之所以对明年中国经济有信心是因为，一是中国当前储蓄率仍然非常高(45%)，在全世界大国中远居第一；二是中国有完整的产业链，具备强劲的竞争优势；三是中国在AI、新能源、电动汽车等领域的前沿技术领先于世界。这些都是对中国经济长期增长的加持。

中央经济工作会议定调2024年“先立后破”，姚洋认为，“立”是将经济先立住，明年经济稳定将会是政府政策的首选，例如政府将在稳定房地产方面继续发力，地方政府财政方面维持扩张性政策等。姚洋表示，看中国的经济，不能光看经济面，要将经济和政治结合起来看，才能进一步看懂中国经济。看待中国经济恢复，我们要用全面、辩证、长远的眼光看待，充分相信我国经济具有巨大的发展韧性和潜力，长期向好的基本面没有改变。正如姚洋所说“乐观者赢得未来。”

本次中国人力资本国际管理论坛为各界厘清了新动能驱动下中国经济的新格局与新战略，传递出增长的信心，也洞见出企业面对新职场的清晰路径。面向未来，数字经济重构雇佣关系，企业将在积极拥抱技术变革的过程中，拓展更大的增长空间，也将为职场人的发展提供更多机会。

(责编：曹淼、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经