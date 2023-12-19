人民网北京12月19日电 12月10日，中国工业报社工业数字经济发展研究中心和《城市漫步》国际传播中心在京宣布成立，并正式开始对外提供服务。

中国工业报社工业数字经济发展研究中心将专注于研究中国工业经济的数字化转型与赋能，提出具有前瞻性和指导性的研究成果，为推进我国高质量经济发展和数字科技革命的多重需求做出积极贡献。中心宣布组建大数据技术工作组、绿色消费数字化工作组和健康与医疗数字化工作组。

《城市漫步》国际传播中心的成立，将致力于推动中国城市文化发展的数字化进程。通过国际传播，让世界更好地了解和认识中国的城市文化与发展。

期间，“五洲荟”绿色消费生态系统、全智慧全生命周期健康管理智能平台和中国数字经济底座平台上线；由中国工业报社工业数字经济发展研究中心和北京信息产业协会共同发起，多家单位起草和数十位专家学者共同参与编写的《中国工业元宇宙白皮书》一并发布。

(责编：董童、高雷)

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