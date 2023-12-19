人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中国工业报社工业数字经济发展研究中心成立

2023年12月19日14:53 | 来源：人民网
小字号

人民网北京12月19日电 12月10日，中国工业报社工业数字经济发展研究中心和《城市漫步》国际传播中心在京宣布成立，并正式开始对外提供服务。

中国工业报社工业数字经济发展研究中心将专注于研究中国工业经济的数字化转型与赋能，提出具有前瞻性和指导性的研究成果，为推进我国高质量经济发展和数字科技革命的多重需求做出积极贡献。中心宣布组建大数据技术工作组、绿色消费数字化工作组和健康与医疗数字化工作组。

《城市漫步》国际传播中心的成立，将致力于推动中国城市文化发展的数字化进程。通过国际传播，让世界更好地了解和认识中国的城市文化与发展。

期间，“五洲荟”绿色消费生态系统、全智慧全生命周期健康管理智能平台和中国数字经济底座平台上线；由中国工业报社工业数字经济发展研究中心和北京信息产业协会共同发起，多家单位起草和数十位专家学者共同参与编写的《中国工业元宇宙白皮书》一并发布。

(责编：董童、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
交通运输部启动II级应急响应：震中周边路网运行基本正常 个别路段路基有塌方
　　人民网北京12月19日电 （记者乔雪峰）12月18日23时59分，甘肃临夏州积石山县发生6.2级地震。对此，交通运输部部长李小鹏作出部署，要求甘肃交通运输部门全力做好抢险救援、灾损排查、保通保畅等各项工作，密切跟踪、全面排查灾区铁路、公路、民航、邮政等受损情况，确保路网通畅，注意安全，防止次生灾害。…
猪肉、蔬菜、粮食价格走势如何？国家发改委最新回应
　　人民网北京12月19日电 （记者申佳平）在国家发展改革委今日召开的12月份新闻发布会上，国家发改委新闻发言人李超表示，今年1-11月，食品价格与去年基本持平，涨幅为近十年较低水平。究其原因，主要是受输入性、周期性、季节性等因素叠加影响，猪肉、蔬菜等价格去年基数较高、今年高位回落。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部