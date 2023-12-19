人民网北京12月19日电 随着数据资产入表进入倒计时，涉及实操层面的具体问题逐渐成为各大企业关注的焦点。12月15日，“数据资产入表实战营”在人民日报社新媒体大厦成功举办。该实战营由人民数据研究院为企业决策层和核心骨干打造，旨在为企业培养懂数据、用数据的高级人才，提升数据合规、数据安全、数据管理与数据应用等方面的综合能力，助力企业尽快参与到数据市场交易当中，推进企业数据资源向资产转化，为企业探索自身数据资产入表实施路径提供参考。

本次实战营，人民数据与来自能源、通信、科技、金融、制造、健康等行业的60多位学员一同探讨入表的意义以及实操难点。实战营课程包含宏观视野拓展、业务实操掌握、优秀案例分析等多维模块，助力学员培养战略思维、了解技术法规、掌握业务实务。

中国政策科学研究会会长、人民日报原副总编辑马利做开营致辞，人民日报原副总编辑、中国新闻文化促进会第七届理事会会长张首映为学员颁发结业证书。财政部中国财政科学研究院钟玮、普华永道中国金融管理咨询主管合伙人王建平、国家发展改革委价格监测中心分析预测处处长张学武、清华大学技术创新研究中心数权经济研究室主任钟宏、人民数据副总经理刘文中等多位数据要素行业内专家学者、企业数据管理层授课讲解，从宏观到微观讲透数据资产入表的价值体系。

数据资产入表将极大推动数据资产化进程，激发数据要素型企业创新活力，促进数据要素市场高质量发展。人民数据将通过各类形式帮助企业提高对数据资产入表的理解和实践，持续探索数据资产入表的可行性路径，为推动数字经济的高质量发展贡献前瞻的专业力量。

(责编：曹淼、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经