“12·18”大会现场。主办方供图

人民网北京12月19日电 （记者孙博洋）12月18日，以“同心同向同行 共创和美未来”为主题的五粮液第二十七届12·18共商共建共享大会（以下简称“12·18”大会）在四川宜宾举行。

会上，五粮液集团（股份）公司党委书记、董事长曾从钦表示，在2024年，集团将着力在提质增效、守正创新、优化布局和深化改革方面下功夫，筑牢“基本盘”、激活“动力源”、打造“增长极”、增添“新活力”，以效率变革、动力变革促进质量变革，实现质的有效提升和量的合理增长。

在谈到行业发展趋势时，曾丛钦表示，机遇与挑战并存，机遇大于挑战，五粮液正处于多重利好的“三期叠加期。”一是宏观经济持续向好的发展窗口期，经济持续向好，经济拥有坚实支撑；二是产业政策持续加码的战略机遇期；三是白酒行业持续集中的结构红利期。他认为，优势品牌、优势企业、优势产区，仍然是行业集中的最大推动者和受益者。

对于2024年营销工作，曾丛钦表示，将以提升五粮液品牌价值为核心，持续用力强化品质品牌、消费者培育、渠道利润，推动价格加快向品牌价值合理回归。

中国轻工业联合会会长张崇和表示，五粮液为引领中国酿酒行业繁荣、为国民经济发展作出了重要贡献。希望广大经销商要销出其发展理念、企业文化、产品品质和适量健康饮酒。

博鳌博鳌亚洲论坛秘书长李保东表示，双方在今年“12·18”大会召开前夕达成签约，继续保持最高级别合作。他表示，博鳌亚洲论坛也将继续为包括五粮液在内的中国企业走向世界搭建平台，向世界展示中国民族品牌的时代面貌、中华优秀传统文化的独特魅力。

中国酒业协会理事长宋书玉表示，在中国酒业高质量发展的新时期，更是大国浓香再扬风帆、再起征程的最好起点，五粮液立足五大优势确立的发展战略和路径，为大国浓香发展之路探明了方向。

白酒行业是我国传统优势产业，横跨一二三产业，在国民经济中发挥着重要作用；国有企业是国民经济的重要支柱，在稳定经济大盘中发挥着“稳定器”“压舱石”作用；白酒产业是四川省最具特色的传统优势产业，酒都宜宾名副其实的“一号产业”，正致力打造世界级优质白酒产业集群。

宜宾市委常委、市政府常务副市长袁华兵表示，五粮液作为宜宾经济社会发展的重要支撑，为全市发展作出了突出贡献，中央和四川省相关决策部署为宜宾进一步做强做优做大白酒产业指明了发展方向。他表示，宜宾市委、市政府将一如既往地支持五粮液发展，积极助推五粮液实施高质量倍增工程，持续推动五粮液做大做强做优。

会上，五粮液股份公司党委副书记、副董事长、总经理蒋文格表示。明年将进一步强化品牌文化建设、产品体系建设、营销服务能力和品质支撑保障，坚决打好形象提升、份额提升、市场拓展和提质增效攻坚战，推动五粮液市场高质量发展和品牌价值合理回归。

(责编：郝帅、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经