本报记者 丁怡婷 颜 珂 王云娜 刘温馨

星邦智能生产的高空作业平台。

宁乡市俯瞰。

以上图片均为宁乡市委宣传部提供

过去5年，诞生5家年产值百亿级企业，占长沙市的1/4；

去年12月，获批国家高新技术产业开发区，成为全国第四个同时拥有两个国家级开发区的县级市；

今年前三季度，规模以上工业总产值突破1000亿元，国家级专精特新“小巨人”企业数量增至23家。

这里是地处中部地区的湖南长沙宁乡市，曾经的农业大县，如今的工业强市。全面贯彻党的二十大精神的开局之年，宁乡如何进一步扎实推进高质量发展？工业企业表现如何？记者进行了走访。

紧跟技术变革趋势，发展壮大新能源、生命科学等新兴产业

配料、涂布、辊压、叠片、装配……走进位于宁乡高新区的长沙弗迪电池工厂，一道道自动化工序过后，一片片长96厘米、厚1.35厘米的电池，像“刀片”一样插入电池包，这就是业内有名的比亚迪“刀片电池”。

“刀片电池进行针刺实验时，可以做到不发生冒烟、起火、爆炸等热失控现象。”厂办经理曹超初告诉记者，今年以来，我国新能源汽车销量快速增长，这座工厂4条生产线满负荷运行，平均每6秒就有一片电池下线。

新一代科技革命和产业变革方兴未艾，高技术产业加速成长。宁乡立足自身优势，紧跟技术变革趋势，确定产业发展重点。

“锂离子电池前驱体材料最关键的竞争力在于研发方向和速度，等产品火爆时再更新迭代就来不及了。”湖南中伟新能源科技有限公司总经理办公室主任廖志说，近年来，企业及时跟踪客户的多样化、定制化需求，每年推出约3000款新品，三元前驱体出货量多年稳居全球第一。

拥有亚洲最大三元前驱体中试车间，给了中伟新能源足够底气：1.5万吨年产能，每月可支持两三百款新品同时测试，快速开发与量产能力有效提升。今年9月，中伟集团全球科创中心签约落户宁乡经开区，未来有望成为全球规模最大的新型功能材料研发试制、先期量产验证基地。

距离中伟新能源10余公里，另一条动力电池技术路线正同步“生长”——在湖南钠邦新能源有限公司，钠离子电池正极材料已经进入中试阶段。

“相比锂离子电池，钠离子电池能量密度较低，但在安全性、充电速度、耐低温性能等方面优势明显，而且地球上钠资源储量丰富。”公司副总经理彭海燕说，随着技术逐步成熟，钠离子电池在大型工业储能领域应用前景非常广阔，“中试成功后，明年有望启动万吨量产线建设。”

与新能源产业类似，生物医药产业同样处在高速发展阶段，市场空间巨大。

将药瓶吹塑成型、灌装液体、进行封口，仅需3秒，楚天科技生产的吹灌封（BFS）一体机便能在无菌条件下完成这一系列动作。

“过去，我国企业不具有生产能力，一台进口的BFS一体机，售价3000万元左右，交货需一年多时间。”楚天科技股份有限公司中央技术研究院副院长张韬告诉记者，5年前，企业为了突破“卡脖子”技术，先后投资上亿元，建立模具车间、引进尖端机床、开展专项攻坚，终于在2021年攻克了关键技术、成功研制出国产装备，“每台设备售价仅为进口产品的1/3到2/3，生产效率进一步提升，每小时可生产超3万支药瓶。”

每分钟转速达4万转的超高速冷冻离心机、每天可检测40万支疫苗的预充式注射器机器人检测系统、用于细胞培养的一次性生物反应器……楚天科技4万平方米的中央车间里，高端设备花样繁多。“要么唯一、要么第一，我们将持续加大技术攻坚，努力实现全产业链核心部件的自主可控。”张韬说。

近年来，宁乡前瞻性布局生命科学产业集群，先后集聚90多家链上企业，形成了医疗器械、美妆、生物医药等细分板块；完善储能材料产业链条，加快固态电池、钠离子电池等前端技术储备，2022年先进储能材料产业规模以上工业产值625亿元，同比增长59%，明年有望过千亿元。

积极应对需求放缓等挑战，向产业链创新链价值链高端攀升

星邦智能的高空作业平台保障冬奥点火、三一起重机助力世界杯场馆建设、斗禾智能电器的灭蚊器产品居某海外电商平台品类第一……面对市场需求不足压力，不少宁乡企业集中精力“练内功”，向产业链创新链价值链高端攀升。

有的做专做精，向细分领域要效益。

星邦智能国际智造城项目现场，一台四条“腿”张开、外形好似蜘蛛的机械产品吸引了记者注意。

原来，这款“蜘蛛车”是企业开发的新款高空作业平台。车身宽度仅为1米、自重较轻，四条“腿”可以根据作业环境灵活地摆动伸缩，很适合在国内老旧小区以及国外一些宽度窄、坡度大的街道使用。据介绍，单是这一款新品，今年销售额就有望突破1亿元。

“过去，项目施工大多使用脚手架。近年来，随着人力成本上升、安全意识增强，很多项目倾向于用高空作业平台替代脚手架。”湖南星邦智能装备股份有限公司董事长刘国良告诉记者，在当前工程机械行业整体较为低迷的情况下，高空作业平台市场却逆势增长，给专注这一领域的他们带来契机，“近几年，企业营收年均增长超过60%；截至今年11月，营收超25.84亿元，同比增长约77.83%。”

万鑫精工（湖南）股份有限公司研发的谐波减速机在回转精度方面达到国际先进，解决了使用寿命、噪声等关键技术问题；湖南精量重工科技有限公司生产的耐高温耐腐蚀合金台车，填补了国内空白，全年产值预计增长15%以上……在宁乡，23家国家级专精特新“小巨人”企业身怀绝技、各显其能，显示出良好的发展势头。

有的定制生产，向海外市场要空间。

增加沙漠胎、火星灭火器等专属配置，应用新一代散热技术、提高散热效率，对整机进行重防腐涂装……针对中东等地区高温高尘的环境，三一汽车起重机械有限公司（以下简称“三一重起”）定制化生产的越野轮胎起重机，受到当地市场欢迎。

“对中国工程机械企业来说，全球市场都是大有可为的舞台。”三一重起党委副书记郭永红说，近年来公司在提高产品质量和性价比的基础上，更加注重满足海外客户的本土化需求，收获了更多市场份额。今年上半年，企业出口销售额同比增长超过70%，创历史新高。

星邦智能产品远销80多个国家和地区，国际市场占比达30%；楚天科技在印度、韩国、美国等13个国家设立销售与服务中心……越来越多宁乡企业乘风出海，加快国际化布局。

有的转型升级，向降本增效要动能。

“物料空中走”。在长沙格力暖通制冷设备有限公司注塑车间，生产原料通过空中管道精准分配送入机器，输送小车和传送带相互配合，将生产好的零件产品运输到指定位置。整个车间机器近60台，工作人员只需4名。

长沙格力生产计划部部长田伟介绍，这种立体智能物流配送系统的配送量占到厂区整体配送量的七成左右，“相比人工操作，生产效率提高约32%，每年节约成本370多万元。”

生产更智能，产品也更高端。今年，长沙格力自主研发的直流变频高温热泵离心式冷水机组收获不少订单。“产品采用叶轮独特设计、运行四级压缩、控制双级变频宽幅调节等技术，具备高性能、低能耗等优势，已经广泛运用在油田工业制热领域。”长沙格力中央空调厂厂长王俊说，今年，该产品销量同比增长40%。

瞄准产业大势，发力智能制造。10年来，宁乡市财政累计安排智能技改资金超3亿元，支持近500家企业购置4800多台（套）装备，有力提升了企业智能制造能力。

政府部门发挥主观能动性，以营商环境“软实力”筑牢发展“硬支撑”

星邦智能与长恒智能，两家企业相距仅两公里。过去，互不相识、“各自为战”，如今，精密合作、互利共赢。转变，来自政府部门推动的一次“牵手”。

2021年10月，星邦智能拿到一笔8000万元的订单，却为上游原材料供应发起了愁。“当时，光是液压油缸及摆动液压马达的原材料缺口，就达800吨左右，我们赶紧向政府部门求助，希望寻找本地配套。”刘国良说。

围绕星邦智能的需求，对照全市重点产业链图解，宁乡市工信部门走进园区，一家家询问对接，摸排潜在的合作伙伴。在政府部门协助下，星邦智能与长恒智能不久便敲定了液压油缸及摆动液压马达的订单。“过去上游配套企业离得太远，影响了物流成本和供货周期。政府‘牵线’实现本地配套，接单底气更足了。”刘国良说。

一次“牵手”，促成一座“桥梁”：去年7月，宁乡市成立产销对接服务中心，为全市170余家企业牵线搭桥，实现链上企业有效供需对接，助力企业拿订单、提产能，广受企业欢迎。

“拼不了区位拼服务，拼不了政策拼环境，拼不了资源拼生态。”在宁乡市市长黄滔看来，宁乡没有先天区位优势，产业基础也不如沿海发达地区雄厚，“我们更要大力引进和培育优质企业，让企业有更多营商环境优化的获得感。”

市委市政府领导带队“推销”，助力当地企业拿下长沙黄花机场订单；调集专班协同发力，政务大厅出入境窗口加班加点，助力企业办事人员紧急办理出境证照；发布人才政策“三十条”，给予个税奖补、购房补贴，提供子女就学服务、医疗服务等，让更多人才在宁乡安居乐业……想企业之所想，急企业之所急，政府部门的优质高效服务赢得了企业认可：今年以来，宁乡市新引进产业项目超170个，合同引资超过500亿元。如今，储能材料、工程机械、智能家电与智能硬件、食品及农产品加工、生命科学5条重点产业链（群）正在宁乡加快发展壮大。

“我们将继续推动创新链、产业链、人才链、资金链、供应链深度融合，着力提升原始创新和关键核心技术攻关能力，为企业经营投资提供便捷优质的服务，以营商环境‘软实力’筑牢发展‘硬支撑’，全面推进宁乡经济高质量发展。”宁乡市委书记张作林表示。

《 人民日报 》（ 2023年12月20日 17 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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